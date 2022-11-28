Космический корабль NASA Orion побил рекорд дальности полета Аполлона-13, преодолев почти 402 тысячи километров

В субботу капсула NASA Orion преодолела больше, чем любой космический корабль, предназначенный для перевозки людей раньше.

Экипаж корабля Orion миссии Artemis I установил новый рекорд полета NASA. 26 ноября Orion пролетел дальше, чем любой космический корабль, предназначенный для перевозки астронавтов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Аполлоном-13 в 1970 году. По состоянию на 10:17 утра по восточному времени Orion находился в 401 798 километрах от Земли.

Houston, we have a new record 🌎 On Saturday Nov. 26, at 8:40 a.m. ET, @NASA_Orion broke the record for the farthest distance traveled from Earth of a human-rated spacecraft. The record was previously held by Apollo 13 at 248,655 statute miles from Earth. Go Artemis! pic.twitter.com/B4hcXHJESC — NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 26, 2022

«Да, мы смогли преодолеть рекорд Аполлона-13, но важнее было расширить границы исследований и отправить космические корабли дальше, чем мы делали раньше», — сказал Джим Геффр, менеджер по интеграции космических аппаратов Orion.

Как отмечает Space.com, оригинальный план полета Аполлона-13 не предполагал преодоления рекордного расстояния. Лишь после того, как авария посередине миссии заставила NASA составить новый курс возвращения, командный модуль «Одиссея» Аполлона-13 установил предварительный рекорд — находясь на расстоянии 400 171 километр от Земли.

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Из-за ограниченного запаса кислорода на лунном модуле Аквариус, NASA нужно было как можно скорее вернуть Аполлон-13 на Землю. В конце концов агентство остановилось на траектории полета, которое использовало гравитацию Луны, для возвращения корабля. Сотрудник NASA Артур Кампос написал план на случай чрезвычайных ситуаций, который дал командно-сервисному модулю достаточно мощности, чтобы астронавты Джим Ловелл, Джек Свигерт и Фред Хейз вернулись на Землю.

«Moonikin Campos» — это тестовый манекен, находящийся на борту миссии Artemis I, названный в честь покойного Артуро. Поскольку манекен не человек, астронавты Аполлона-13 все еще держат мировой рекорд Гиннеса по «самому дальнему расстоянию, которое преодолели люди», однако их могут обогнать участники следующей миссии Artemis — первой при участии астронавтов — ориентировочно намеченной на 2024 год.

После множества отмен и переносов космическое агентство NASA наконец осуществило запуск ракеты Space Launch System в рамках миссии Artemis I. Предыдущим попыткам помешали технические проблемы и погодные условия. Примерно через 5 дней и 6 часов после запуска космический корабль Orion приблизился к Луне на расстоянии около 129 км от поверхности. Приближение к Луне осуществлялось в рамках выполнения маневра, необходимого для вывода Orion на удаленную ретроградную орбиту (DRO).

После того как космический корабль преодолеет половину орбиты вокруг спутника, он направится к Земле. NASA ожидает, что Orion прибудет на побережье Сан-Диего 11 декабря.

Полет космического корабля Orion можно отслеживать в реальном времени на сайте NASA.

Источник: Engadget, Space