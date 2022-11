Космический корабль NASA Orion побил рекорд дальности полета Аполлона-13, преодолев почти 402 тысячи километров

В субботу капсула NASA Orion преодолела больше, чем любой космический корабль, предназначенный для перевозки людей раньше.

Экипаж корабля Orion миссии Artemis I установил новый рекорд полета NASA. 26 ноября Orion пролетел дальше, чем любой космический корабль, предназначенный для перевозки астронавтов, превзойдя предыдущий рекорд, установленный Аполлоном-13 в 1970 году. По состоянию на 10:17 утра по восточному времени Orion находился в 401 798 километрах от Земли.

Houston, we have a new record 🌎

On Saturday Nov. 26, at 8:40 a.m. ET, @NASA_Orion broke the record for the farthest distance traveled from Earth of a human-rated spacecraft. The record was previously held by Apollo 13 at 248,655 statute miles from Earth. Go Artemis! pic.twitter.com/B4hcXHJESC

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) November 26, 2022