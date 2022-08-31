Криптобиржа Crypto.com по ошибке выплатила клиенту $7,2 млн вместо $68 — это заметили лишь через 7 месяцев

Криптовалютная биржа Crypto.com, случайно перевела австралийскому клиенту 10,5 млн австралийских долларов (около $7,2 млн) вместо стандартных 100 австралийских долларов (около $68). Это стало следствием досадной опечатки. Причём биржа даже не замечала ошибку на протяжении 7 месяцев. А когда о ней всё же стало известно, часть денег к тому времени уже была утеряна.

Данный перевод средств произошёл в мае 2021 года. Сотрудник случайно ввёл номер счета в поле суммы платежа. Компания обнаружила ошибку только при проведении аудита в декабре 2021 года.

Получатель – Теваманогари Манивель – не стала сообщать администрации Crypto.com о чрезвычайно большой сумме выплаты. Вместо этого она перевела деньги на совместный счёт и потратила 1,3 млн австралийских долларов (около $890,5 тыс.) на покупку роскошного дома с пятью спальнями для своей сестры.

Теперь Crypto.com борется за возврат средств и подала иск в Верховный суд штата Виктория. В феврале этого года компания заморозила счёт Манивель. Суд обязал Манивель продать дом и вернуть деньги (с процентами) бирже. В октябре ожидается возобновление рассмотрения дела в суде.

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Источник: The Verge