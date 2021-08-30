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Библиотека фильмов сервиса Apple TV+ пополнится в ближайшем будущем новым блокбастером под названием «Ghosted». Главные роли в картине сыграют Крис Эванс и Скарлетт Йоханссон. Сообщается, что это будет романтический приключенческий боевик. Режиссером выступит Декстер Флетчер, а производством займется студия Skydance.

Эванс уже сотрудничает с Apple и снимается в сериале «Защищая Джейкоба», премьера которого состоялась в прошлом году. Для Йоханссон это также станет вторым проектом с Apple — актриса продюсирует картину «Невеста», в которой еще и играет главную роль.

Apple продолжает усердно работать над привлечением звезд первой величины и больших бюджетов для своих проектов. В настоящее время компания снимает множество фильмов с известными актерами и режиссерами, например «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (бюджет $200 млн) с Леонардо Ди Каприо, Робертом Де Ниро, Бренданом Фрейзером, Джоном Литгоу, Лили Гладстоун и Джесси Племонс, «Эмансипация» Антуана Фукуа с Уиллом Смитом в главной роли, «Spirited» Шона Андерса и Джона Морриса с Райаном Рейнольдсом, Уиллом Ферреллом, Октавией Спенсер и Сунитой Мани, а также ряд других картин.

В скором времени на Apple TV+ состоится премьера бродвейского мюзикла «Come From Away», второго сезона «Утреннего шоу», сериалов «Основание» и «Психиатр по соседству», фильмов «Трагедия Макбета», «Финч» и многих других.

Источник: 9to5mac