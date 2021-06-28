Двухминутный тизер-трейлер сериала по «Основанию» Айзека Азимова





Дебютный сезон из 10 эпизодов стартует 24 сентября на Apple TV+.

Foundation \ «Основание» — крупнобюджетная адаптация классического научно-фантастического произведения Айзека Азимова для Apple TV+ и один из самых ожидаемых проектов. Шоу впервые анонсировали еще в 2018 году в качестве одного из топовых проектов, на прошлогодней конференции WWDC 2020 нам показали первый тизер-трейлер, а на прошлой неделе Apple подтвердила премьеру шоу в сентябре 2021 года. Теперь же в YouTube-канале Apple TV+ вышел второй тизер-трейлер длительностью чуть больше двух минут.

Все указывает, что действие в сериале производства Skydance Television начнется с того же места, что и серия Азимова: с Галактической Империей на пике развития и «психоисторией» Селдона, предсказывающей ее падение, что требует создания организации «Основание» для хранения знаний человечества в новую темную эпоху. Главные роли в телеадаптации сыграли Джаред Харрис (Гэри Селдон), Ли Пейс (Император Галактики) и Лу Ллобелл (Гал Дорник). Шоураннерами и продюсерами адаптации классического научно-фантастического произведения выступают Дэвид Гойер («Бэтмен против Супермена: На заре справедливости») и Джош Фридман («Война миров»).

24 сентября в Apple TV+ выйдут первые три эпизода «Основания», а остальные будут выходить по одной каждую пятницу.