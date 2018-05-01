Крис Хук действительно покинул AMD ради Intel, где будет рекламировать дискретные GPU. Основой CPU Intel следующего десятилетия послужит совершенно новая архитектура Ocean Cove

В начале прошлого месяца мы узнали, что AMD лишилась одного из своих основных маркетологов – Криса Хука. Еще тогда высказывалось предположение, что он вслед за Раджой Кодури примкнул к Intel, но подтверждения не было, до этого момента.

Сейчас все прояснилось окончательно – Хук лично подтвердил, что его новым местом работы является Intel. Но интереснее всего то, что в Intel Хук возглавил маркетинговый отдел дискретной графики и визуальных технологий. А это в свою очередь еще раз косвенно подтверждает намерение «команды синих» вернуться на рынок дискретных видеокарт. Впрочем, пока неясно, что конкретно имеется в виду под «дискретными решениями для разных сегментов», упомянутыми в одном из документов. Это могут быть как ускорители вычислений новых поколений, так и совершенно новые профессиональные адаптеры. Кроме того, GPU в разработанных совместно с AMD гибридных CPU Intel тоже называет дискретными.

Но нельзя исключать, что в будущем на рынке графических карт появится третий игрок, хотя с учетом того, насколько затратным во всех аспектах (ресурсы и время) является этот процесс, первая видеокарта Intel явно выйдет не раньше 2020 года.

Кстати говоря, примерно в это же время ожидается дебют принципиально новой процессорной микроархитектуры под кодовым названием Ocean Cove, которая ляжет в основу процессоров Intel следующего десятилетия. Информация о разработке этой микроархитектуры, которая ознаменует пробуждение Intel после десятилетней спячки, появлялась и ранее.

Но вот на днях на официальном сайте компании появилось объявление о поиске кандидата на пост старшего разработчика процессорных микроархитектур (Senior CPU Microarchitect), главной задачей которого и станет разработка этой самой микроархитектуры Ocean Cove. Добавим к этому недавний переход к Intel небезызвестного инженера Джима Келлера, ранее возглавлявшего разработку микроархитектур AMD K7, K8 и Zen, и все сразу становится понятно.

Ожидается, что первые чипы Ocean Cove выйдут 2020-х годах через одно поколение после моделей Sapphire Rapids. Последние же придут на смену 10-нанометровым Tiger Lake и, вероятнее всего, будут принадлежать к Intel Core 11/12-го поколения.

Источник: TechPowerUp и WCCFTech