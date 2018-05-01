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Крис Хук действительно покинул AMD ради Intel, где будет рекламировать дискретные GPU. Основой CPU Intel следующего десятилетия послужит совершенно новая архитектура Ocean Cove
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Крис Хук действительно покинул AMD ради Intel, где будет рекламировать дискретные GPU. Основой CPU Intel следующего десятилетия послужит совершенно новая архитектура Ocean Cove

Крис Хук действительно покинул AMD ради Intel, где будет рекламировать дискретные GPU. Основой CPU Intel следующего десятилетия послужит совершенно новая архитектура Ocean Cove

В начале прошлого месяца мы узнали, что AMD лишилась одного из своих основных маркетологов – Криса Хука. Еще тогда высказывалось предположение, что он вслед за Раджой Кодури примкнул к Intel, но подтверждения не было, до этого момента.

Сейчас все прояснилось окончательно – Хук лично подтвердил, что его новым местом работы является Intel. Но интереснее всего то, что в Intel Хук возглавил маркетинговый отдел дискретной графики и визуальных технологий. А это в свою очередь еще раз косвенно подтверждает намерение «команды синих» вернуться на рынок дискретных видеокарт. Впрочем, пока неясно, что конкретно имеется в виду под «дискретными решениями для разных сегментов», упомянутыми в одном из документов. Это могут быть как ускорители вычислений новых поколений, так и совершенно новые профессиональные адаптеры. Кроме того, GPU в разработанных совместно с AMD гибридных CPU Intel тоже называет дискретными.

Но нельзя исключать, что в будущем на рынке графических карт появится третий игрок, хотя с учетом того, насколько затратным во всех аспектах (ресурсы и время) является этот процесс, первая видеокарта Intel явно выйдет не раньше 2020 года.

Кстати говоря, примерно в это же время ожидается дебют принципиально новой процессорной микроархитектуры под кодовым названием Ocean Cove, которая ляжет в основу процессоров Intel следующего десятилетия. Информация о разработке этой микроархитектуры, которая ознаменует пробуждение Intel после десятилетней спячки, появлялась и ранее.

Но вот на днях на официальном сайте компании появилось объявление о поиске кандидата на пост старшего разработчика процессорных микроархитектур (Senior CPU Microarchitect), главной задачей которого и станет разработка этой самой микроархитектуры Ocean Cove. Добавим к этому недавний переход к Intel небезызвестного инженера Джима Келлера, ранее возглавлявшего разработку микроархитектур AMD K7, K8 и Zen, и все сразу становится понятно.

Ожидается, что первые чипы Ocean Cove выйдут 2020-х годах через одно поколение после моделей Sapphire Rapids. Последние же придут на смену 10-нанометровым Tiger Lake и, вероятнее всего, будут принадлежать к Intel Core 11/12-го поколения.

Источник: TechPowerUp и WCCFTech

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