«Крупнейшее обновление в истории». Вышло новое ядро Linux 5.8

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В минувшее воскресенье состоялось очередное обновление стабильной ветки ядра операционной системы Linux — до версии 5.8. Как сказал Линус Торвальдс, ядро Linux версии 5.8 — это «крупнейшее обновление в истории». Однако стоит сразу оговорить, что в отличие от предыдущих релизов, большая часть из них может остаться незамеченной рядовыми пользователями. Если вкратце, ядро Linux версии 5.8 включает в себя поддержку драйверов, улучшения по части безопасности и множество оптимизаций.

Всего в новую версию принято 17 606 исправлений от 2081 разработчиков, затронувших 20% всех файлов в репозитории с кодом ядра (всего было изменено 16 180 файлов, добавлено 1 043 240 строк кода, удалено 489 854 строки). Размер патча — 65 МБ. Для сравнения, в ветке 5.7 было 15 033 исправлений при размере патча 39 МБ.

Примерно 37% изменений в версии 5.8 касаются драйверов устройств, 16% — обновление кода аппаратных архитектур, 11% связано с сетевым стеком, 3% — с файловыми системами и 4% — c внутренними подсистемами ядра

Среди самых существенных изменений в Linux 5.8 можно отметить следующие:

Обновление драйверов MSM с открытым исходным кодом (Freedreno), добавлена поддержка мобильных графических процессоров Adreno 405, 640 и 650 (Snapdragon 855+ и Snapdragon 865).

В драйвер AMD Radeon добавлена поддержка пиксельного формата FP16 и реализована возможность работы с шифрованными буферами в видеопамяти (TMZ, Trusted Memory Zone).

Добавлена поддержка датчиков энергопотребления процессоров AMD Zen и Zen2, а также датчиков температуры AMD Ryzen 4000 Renoir, обеспечена поддержка извлечения информации об энергопотреблении через интерфейс RAPL (Running Average Power Limit) для AMD Zen и Zen2.

Исправления, касающиеся защитных механизмов от уязвимости Spectre lkz для процессоров Intel.

Добавлена поддержка POWER10 — семейства суперскалярных симметричных мультипроцессоров на базе архитектуры IBM POWER, которые выйдут в 2021 году.

Реализована поддержка новых ARM-плат и платформ — Renesas «RZ/G1H», Realtek RTD1195, Realtek RTD1395/RTD1619, Rockchips RK3326, AMLogic S905D, S905X3, S922XH, Olimex A20-OLinuXino-LIME-eMMC, Check Point L-50, Beacon i.MX8m-Mini, Qualcomm SDM660/SDM630, Xnano X5 TV Box, Stinger96, Beaglebone-AI.

В EXFAT добавлена поддержка верификации загрузочной области.

В FAT улучшена упреждающая загрузка элементов файловой системы. Тестирование медленного 2-ТБ USB-накопителя показало сокращение времени выполнения теста с 383 до 51 сек.

Для Ext4 и XFS включена поддержка операций DAX (прямой доступ к файловой системе в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств) в привязке к отдельным файлам и каталогам.

Поддержка Thunderbolt ARM (USB 4.0).

С полным перечнем нововведений, исправлений и улучшений можно ознакомиться на официальном сайте.

Сайт Phoronix отслеживает все подробные отчеты по всем изменениям в Linux 5.8. Желающие могут ознакомиться со всеми техническими деталями по ссылке.

Одновременно латиноамериканский фонд свободного ПО создал вариант полностью свободного ядра 5.0 — Linux-libre 5.8-gnu.

Источник: kernelnewbies.org и lkml.org