Новости Блокчейн 01.06.2023 в 18:47

Крупнейший стейблкоин восстановил свою рыночную стоимость, которая обрушилась после краха TerraUSD в 2022 году

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Согласно данным трекера, опубликованного компанией Tether, базирующейся на Британских Виргинских Островах, капитализация стейблкоина USDT достигла $83,2 млрд, превзойдя рекорд, установленный в мае 2022 года.

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USDT привязан к доллару 1:1, поддерживая эту стоимость резервами наличных денег и эквивалентными активами. Восстановление стейблкоина свидетельствует о его доминирующей роли на крипторынке, в качестве средства для проведения транзакций и сохранения цены.

В то же время, его главный конкурент, USDC от Circle, сократился почти вдвое и сейчас его рыночная стоимость составляет $28,8 млрд.

Діаграма ринкової капіталізації USDT. Джерело: CoinMarketCap
Диаграмма рыночной капитализации USDT. Источник: CoinMarketCap

Капитализация стейблкоина Tether упала примерно на 20% после того, как крах Terra дестабилизировал криптовалютные рынки, начав период банкротств, громких скандалов и обвалов стоимости большинства цифровых монет.

По данным исследователей из Kaiko, Tether используется более чем в 50% всех торгов на централизованных биржах.

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Исторически Tether была окружена спорами и вопросами о том, достаточно ли у компании резервов, чтобы оправдать претензию к привязке к доллару 1:1, а также о качестве активов, составляющих эти резервы. В 2021 году Tether достигла мирового соглашения с генеральным прокурором Нью-Йорка по обвинениям в смешении клиентских и корпоративных средств, а также лжи по поводу своих резервов инвесторам. Хотя компания, как и ее дочерняя криптобиржа Bitfinex, никогда не признавала каких-либо противоправных действий.


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