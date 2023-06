Крупнейший стейблкоин восстановил свою рыночную стоимость, которая обрушилась после краха TerraUSD в 2022 году

Согласно данным трекера, опубликованного компанией Tether, базирующейся на Британских Виргинских Островах, капитализация стейблкоина USDT достигла $83,2 млрд, превзойдя рекорд, установленный в мае 2022 года.

USDT привязан к доллару 1:1, поддерживая эту стоимость резервами наличных денег и эквивалентными активами. Восстановление стейблкоина свидетельствует о его доминирующей роли на крипторынке, в качестве средства для проведения транзакций и сохранения цены.

В то же время, его главный конкурент, USDC от Circle, сократился почти вдвое и сейчас его рыночная стоимость составляет $28,8 млрд.

Капитализация стейблкоина Tether упала примерно на 20% после того, как крах Terra дестабилизировал криптовалютные рынки, начав период банкротств, громких скандалов и обвалов стоимости большинства цифровых монет.

По данным исследователей из Kaiko, Tether используется более чем в 50% всех торгов на централизованных биржах.

Why is #USDT‘s market cap approaching all time highs?

Trade volume on both CEXs and DEXs has been relatively stagnant since the bull run.

Because trading is Tether’s dominant use case, one would expect a positive correlation. pic.twitter.com/ABicEc9owe

