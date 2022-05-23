Инвесторы за две недели вывели из Tether более $10 миллиардов

Компания CoinGecko сообщила о снижении оборота Tether с $84,2 млрд 11 мая до $73,3 млрд. Причем около миллиарда вывели в пятницу.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Стейблкоин должен иметь привязку к доллару 1:1, но 12 мая упал до $0,95 на фоне снижения другой монеты – TerraUSD. Это дополнительно привело к распродаже Luna, что принесло потери владельцам монеты на сумму более $40 млрд.

Крах Terra потянул за собой весь криптовалютный рынок: биткоин и другие токены резко упали в цене, что вызвало беспокойство у регуляторов.

Основатель Terra До Квон исчерпал почти все средства фонда Luna Foundation Guard, пытаясь спасти UST, и регуляторы обратили внимание на другие стейблкоины, в том числе и Tether, опасаясь такого же крушения.

Экономисты интересуются, достаточно ли у Tether резервов в фонде для привязки к доллару. Пауло Ардоино, главный технический директор Tether, утверждал, что монета обеспечена на банковском счете «один к одному» по отношению к доллару, но позже выяснилось, что используются и другие активы, в том числе коммерческие бумаги и цифровые токены других стейблкоинов.

Tether заявляла о сокращении коммерческих бумаг в фонде и увеличении объема векселей США. Дополнительно выяснилось, что компания владеет и иностранными государственными долговыми обязательствами. В Tether никак не прокомментировали это, пояснив, что проводят тщательный аудит резервов.

Источник: CNBC