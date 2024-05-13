Криптобиржа из Гонконга создала дипфейк Илона Маска и рекламировала его как своего главного разработчика

Нет, Илон Маск не создавал тайный веб-сайт для торговли криптовалютами, в который рекламные боты в Facebook советуют инвестировать деньги. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга на прошлой неделе предупредила о мошенничестве с дипфейками. Согласно заявлению, группа, которая называет себя Quantum AI или AI Quantum, использует поддельное видео Илона Маска, чтобы обманывать людей. Группу не следует путать с Quantum AI Lab NASA (QuAIL), которая исследует квантовые вычисления.

Деятели из Гонконга утверждают, что предоставляют услугу торговли криптовалютой с использованием искусственного интеллекта. Власти Гонконга заявили, что подозревают группу в создании прикрытия для мошеннической деятельности, связанной с виртуальными активами. В предупреждении говорится, что группа использовала три сайта и две страницы Facebook для осуществления своих манипуляций.

Власти заявили, что группа использовала дипфейковые видео Илона Маска для введения жертв в заблуждение, создавая вид его причастности к разработке софта. Мошенники также создали фейковый сайт с «новостями», чтобы продвигать ложную информацию о своем сервисе. Полиция Гонконга закрыла все причастные сайты и страницы в социальных сетях.

Это не первый раз, когда мошенники используют дипфейки Маска, чтобы выманить деньги у своих жертв. В апреле женщина из Южной Кореи заявила, что потеряла $50 тыс. после того, как пообщалась с фейковым Маском в Instagram. Она даже провела с ним видеозвонок, фальшивый миллиардер признался ей в любви.

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Источники: Crypto.news, Business Insider

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