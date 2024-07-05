«Крысы», спин-офф сериала «Ведьмак», выйдет отдельно или эпизодом четвертого сезона — стало известно название

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Длинная история съемок спин-оффа «Крысы» сериала «Ведьмак» получила обновление, более конкретное, хотя и неофициальное и не окончательное. Сайт Redanian Intelligence рассказал о названии проекта и возможном формате выхода.

Итак, сериал будет называться The Rats: A Witcher Tale («Крысы»: Сага о Ведьмаке») — это название в том случае, если действительно выйдет отдельный сериал. Это будет история-приквел о банде «Крыс» до встречи с Цири.

В последний раз сообщалось, что Netflix рассматривает возможность интегрировать отснятый материал в четвертый сезон «Ведьмака» или выпустить его как фильм или какой-то специальный эпизод. Майрзи Алмас, режиссер, указала «Крыс» как специальный эпизод на своей странице в Linkedin. Кастинг-директор «Ведьмака» также ранее говорил о специальном эпизоде в четвертом сезоне:

«Недавно у меня была действительно прекрасная возможность с очень особенным, почти автономным эпизодом четвертого сезона «Ведьмака», который исследует совершенно новую группу людей. Мы нашли парня по имени Коннор Кроуфорд и смогли добавить его в эту группу «Ведьмак». Вся группа очень увлекательна с точки зрения таланта: Кристель Элвин, Джульетт Александра, Бен Рэдклифф. Вы познакомитесь с героями в третьем сезоне, а затем они появятся в четвертом».

Выбор между двумя вариантами, скорее всего, является вопросом времени. На самом деле Netflix понадобилась бы большинство отснятых материалов четвертого сезона, чтобы иметь возможность вставить куда-то историю «Крыс». Прямо сейчас, в середине производственного сезона, вряд ли есть окончательное решение.

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Раздел Кино выходит при поддержке ?

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