Сериал «Крысы», спинофф «Ведьмака» от Netflix, вероятно, отменен — отснятый материал войдет в четвертый сезон основного шоу

Сайт Redanian Intelligence сообщает, что Netflix, похоже отменил спинофф «Ведьмака» о банде «Крыс», к которой присоединяется Цири в конце 3 сезона. По слухам, уже отснятые сцены войдут в четвертый сезон «Ведьмака».

«Крысы», под кодовым названием Riff Raff были сериалом, созданным сценаристкой «Ведьмака» Хейли Холл, которая стала его шоураннером. Известно, что в нем должно было быть либо 6, либо 8 серий. Даже было распространено краткое описание сюжета:

«Шесть воров-подростков должны полагаться на свои преступные способности, когда они планируют самую большую кражу в своей карьере у самой опасной преступной группы в королевстве».

Съемка «Крыс» Крыс» длились всего два месяца из запланированных шести, ими руководила режиссер «Песочного человека» и «Тень и кости» Майрзи Алмас. Съемки начались в начале мая 2023 года и завершились в конце июня того же года. Было удивительно, что они длились так мало.

Несколько дней назад стало известно, что удалось снять только один или два эпизода «Крыс» из запланированных. Сообщается, что после просмотра отснятого в Netflix решили не продолжать.

Другим свидетельством стало резюме актрисы Джульетт Александры, в котором сказано, что Джульетт вернется в четвертый сезон «Ведьмака» в роли одного из «Крыс», а также в спинофф, освещающий предысторию этих персонажей. Но недавно часть о приквеле была удалена, и упоминается только 4 сезон. Несколько дней назад Redanian Intelligence стало известно, что некоторые кадры из «Крыс», скорее всего, попадут в 4 сезон «Ведьмака» в форме воспоминаний.

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Однако есть одно несоответствие относительно использования кадров из «Крыс» в 4 сезоне. Netflix опубликовал полный список титров 4 сезона, где Хейли Холл, сценарист и шоураннер «Крыс», вообще не упоминается. Логично было бы предположить, что ее упомянули бы, если использовали в серале сцены, отснятые под ее руководством. Так или иначе, сериал явно не выйдет в таком виде, как планировалось.