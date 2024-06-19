«Рыцарь семи королевств» — первый взгляд на новый спиноф «Игры престолов» и Питера Клеффи в роли Дунка

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Стартовало производство еще одного приквела «Игры престолов» — сериала «Рыцарь семи королевств», основанного на произведениях Джорджа Р.Р. Мартина о приключениях Дунка (Сэра Дункана Высокого, будущий Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосца Эгга (впоследствии Король Эйгон V Таргариен).

Питер Клеффи сыграет Дунка, а Декстер Сон Ансел — Эгга. Среди остального объявленного актерского состава: Финн Беннет («Настоящий детектив»), Берти Карвел («Корона»), Танзин Кроуфорд («Прекрасные мелочи»), Дэниел Ингз («Сексуальное просвещение») и Сэм Спруэл («Фарго»).

Режиссером трех из шести эпизодов выступит Сара Адина Смит («Уроки химии»), а остальных — Оуэн Харрис («Черное зеркало»). Сценарий писали Мартин и Айра Паркер («Симпатик», «Дом дракона»), а Райан Кондалл присоединился в роли исполнительного продюсера.

Первый сезон сериала «Рыцарь семи королевств» будет происходить примерно за 100 лет до событий «Игры престолов» и через 100 лет после событий «Дома дракона». Дунк и Эгг, путешествуя по Вестеросу, прибудут на соревнования, где встретятся с несколькими членами династии Таргариенов — в том числе принцем Эйерионом Таргариеном (Беннетт), принцем Бейлором Таргариеном (Карвел) и принцем Мейекаром Таргариеном (Спруэл) — а также кукольницей Танселл (Кроуфорд) и Лионелем Баратеоном (Ингз).

«За столетие до событий «Игры престолов» два героя бродили по Вестеросу… молодой, наивный, но отважный рыцарь, сэр Дункан Высокий, и его сквайр, Эгг. Действие происходит в эпоху, когда род Таргариенов все еще держит Железный трон, а память о последнем драконе еще не вышла из памяти живых, Этих невероятных друзей ждут великие судьбы, могущественные враги и опасные подвиги», — из официального описания к сериалу.

Съемки первого сезона сериала «Рыцарь семи королевств» сейчас проходят в Ирландии, дата выхода еще не объявлена, однако предполагают, что премьера состоится уже в 2025 году.

Сейчас HBO транслирует второй сезон сериала «Дом дракона» (первая серия в украинской озвучке уже доступна на Megogo).

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Ранее Джордж Р. Р. Мартин анонсировал сразу 8 сериалов из вселенной «Игры престолов» — HBO сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания сериала об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене (события будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов»); также восстановлен сериал «10 000 кораблей» (спиноф, в котором рассказывается о принцессе Нимерии, основательнице дома Мартеллов и королевства Дорн). Что касается прямого сиквела «Игры престолов» о Джоне Сноу, то его отменили — из-за нехватки исходного материала.

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