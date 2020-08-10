Куо: блокировка приложения WeChat приведет к сокращению общих продаж iPhone на 25–30%





Запрет американским компаниям вести какие-либо дела с китайским сервисом WeChat, принадлежащим Tencent, ставит под угрозу продажи iPhone в Китае — одном из основных для Apple рынков. После того как вполне обоснованные опасения высказал Bloomberg своей неутешительной для Apple оценкой озвучил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо, который как никто другой знает купертиновского гиганта.

Куо считает, что если США действительно введет запрет против WeChat (он должен вступить в силу 20 сентября), то это сильно пошатнет позиции Apple на китайском рынке смартфонов, являющемся крупнейшим в мире. По оценке аналитика, объем продаж iPhone сократится на 25–30%. В сообщении источнику Куо уточнил, что его оценка касается общих мировых продаж iPhone, а не рынка Китая.

Дело в том, что WeChat — это единственный мессенджер в Китае (WhatsApp и прочие сервисы в стране заблокированы). Помимо коммуникационных фунций продукт Tencent предоставляет еще и множество других возможностей, выступая, в том числе, платежным инструментом. Люди, которые приезжают в Китай, должны установить WeChat, в противном случае они рискуют столкнуться с невозможностью оплатить даже мелкие покупки, пишет Bloomberg.

Если принятые на прошлой неделе указы Трампа вступят в силу, Apple придется убрать WeChat из App Store. При этом все транзакции, связанные с WeChat, тоже будут заблокированы.

Как отмечает Bloomberg, этой блокировкой Трамп только поможет Huawei, которая, невзирая на санкции США и благодаря лояльности жителей Китая, в минувшем квартале впервые за девять лет обошла Samsung и стала новым лидером мирового рынка смартфонов.

Мин-Чи Куо опубликовал два сценария для Apple (оптимистический и пессимистический) в зависимости от того насколько масштабным окажется запрет. Если WeChat удалят только из американского App Store, поставки iPhone сократятся на 3–6%, а продажи продуктов Apple — менее чем на 3%. Если же Apple не сможет обойти запрет на WeChat в Китае, продажи iPhone снизятся на 25–30%, а остальных устройств — на 15–25%.

Источник: Bloomberg и Macrumors