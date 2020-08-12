«Купуй раніше — плати менше». Укрзалізниця предлагает сэкономить на билетах до 40%, покупая их заранее, и доплачивать 15% за день до отправления





С 8 июля «Укрзалізниця» по инициативе Мининфраструктуры втрое увеличила срок предварительной продажи билетов — с 30 до 90 дней. Теперь же стало известно о запуске специальной программе лояльности, которая позволит пассажирам покупать билеты на поезда «Укрзалізниці» заранее по сниженным ценам. Инициативу анонсировал министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил это в своем Telegram-канале.

Пока система скидок распространяется только на вагоны 1-го класса скоростных поездов внутреннего сообщения Интерсити+.

Сэкономить можно от 40% до 10% стоимости билетов в зависимости от сроков. Так, если покупать билеты за 90-30 дней до отправления, можно сэкономить 40% от их стоимости, а если за 24-15 дней — 10% стоимости. Что интересно, покупать билеты, когда до отправления остается несколько дней, теперь себе дороже. Билеты будут дорожать на 10%, когда остается 4-2 дня до отправления, а если покупать за день до отправления, то придется заплатить на 15% дороже.

Источник: Владислав Криклий Telegram и «Укрзалізниця Facebook