ОБНОВЛЕНО: Курс Bitcoin преодолел рубеж в $14 тыс., а затем – в $15 тыс. и в $16 тыс.

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

После недельного затишья и колебаний на относительно стабильном уровне, курс криптовалюты Bitcoin возобновил стремительный рост. Только за вчерашний день стоимость биткоина преодолела рубеж в $12 тыс., за единицу, а ближе к вечеру – уже $13 тыс. Но день сегодняшний позволил стоимости криптовалюты покорить новую вершину – $14 тыс.

По данным Coindesk, в ночь на 7 декабря цена Bitcoin достигла уровня $14 тыс. за одну криптомонету и продолжила рост. Максимум был зафиксирован на значении $14305,85. На момент подготовки материала (около 9:00 по Киевскому времени) биткоин торгуется на уровне $14141,97. Ресурс Coinmarketcap сообщает о более высоких показателях: максимум – $14863,30, текущая стоимость – $14678,00. Капитализация рынка превысила $247 млрд.

Тем временем, на некоторых биржах в Южной Корее торги проходят по курсу, превышающему $17 тыс. (по данным CoinMarketCap). Но торги на этих рынках осуществляются в вонах (национальная валюта Южной Кореи), потому возможны некоторые расхождения в оценке цены Bitcoin в долларах из-за дополнительной конвертации валют.

ОБНОВЛЕНО: По данным Coinmarketcap, стоимость Bitcoin уже преодолела уровень $15 тыс. и составляет на текущий момент $15098,40. Капитализация криптовалюты достигла $252 млрд.

ОБНОВЛЕНО 2: По данным Coinmarketcap, к вечеру 7 декабря курс биткоина превысил $16 тыс. и составляет на текущий момент $16158,70. Капитализация криптовалюты достигла уже $270 млрд.