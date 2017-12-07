ОБНОВЛЕНО: Курс Bitcoin преодолел рубеж в $14 тыс., а затем – в $15 тыс. и в $16 тыс.
После недельного затишья и колебаний на относительно стабильном уровне, курс криптовалюты Bitcoin возобновил стремительный рост. Только за вчерашний день стоимость биткоина преодолела рубеж в $12 тыс., за единицу, а ближе к вечеру – уже $13 тыс. Но день сегодняшний позволил стоимости криптовалюты покорить новую вершину – $14 тыс.
По данным Coindesk, в ночь на 7 декабря цена Bitcoin достигла уровня $14 тыс. за одну криптомонету и продолжила рост. Максимум был зафиксирован на значении $14305,85. На момент подготовки материала (около 9:00 по Киевскому времени) биткоин торгуется на уровне $14141,97. Ресурс Coinmarketcap сообщает о более высоких показателях: максимум – $14863,30, текущая стоимость – $14678,00. Капитализация рынка превысила $247 млрд.
Тем временем, на некоторых биржах в Южной Корее торги проходят по курсу, превышающему $17 тыс. (по данным CoinMarketCap). Но торги на этих рынках осуществляются в вонах (национальная валюта Южной Кореи), потому возможны некоторые расхождения в оценке цены Bitcoin в долларах из-за дополнительной конвертации валют.
ОБНОВЛЕНО: По данным Coinmarketcap, стоимость Bitcoin уже преодолела уровень $15 тыс. и составляет на текущий момент $15098,40. Капитализация криптовалюты достигла $252 млрд.
ОБНОВЛЕНО 2: По данным Coinmarketcap, к вечеру 7 декабря курс биткоина превысил $16 тыс. и составляет на текущий момент $16158,70. Капитализация криптовалюты достигла уже $270 млрд.
- За один день - 6 декабря - цена Bitcoin преодолела рубеж в $12 тыс., за единицу, а ближе к вечеру - уже $13 тыс.
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- В конце прошлого месяца - 28 ноября, стоимость биткоина преодолела рубеж в $10000. Двумя днями ранее, 26 ноября, курс криптовалюты Bitcoin превысил отметку в $9000, тогда как рубеж $8000 был преодолен 17 ноября, а $7000 – 2 ноября. За две недели до этого – 20 октября – был взят рубеж в $6000, а немногим раньше – 12 октября – $5000. Этому предшествовало взятие еще двух рекордов в августе: $3000, а затем и $4000.