ОБНОВЛЕНО: Стоимость Bitcoin установила очередной рекорд, преодолев рубеж в $12 тыс., а затем – и $13 тыс.

На прошлой неделе криптовалюта Bitcoin в результате стремительного роста преодолела психологически важный рубеж стоимости в $10 тыс., а затем всего за сутки добралась до значения $11 тыс. и выше. Но затем последовала коррекция к уровню $9295.

Последующую неделю курс Bitcoin колебался в диапазоне от $9,5 тыс. до $11,5 тыс. Но сегодня ночью опять возобновился рост и стоимость криптовалюты взяла очередной рубеж в $12 тыс., достигнув максимума в $12479,45 (по данным Coindesk). На момент подготовки материала (около 9:30 по Киевскому времени), стоимость Bitcoin составляет $12414,20. Прирост цены за сутки составил более 6%, а капитализация криптовалюты превысила $210 млрд.

Также следует отметить, что на некоторых биржах криптовалют в Южной Корее (которые первыми пересекли рубеж в $10 тыс. за один биткоин) торги проходят уже на уровне $14 тыс. (по данным CoinMarketCap). Но торги на этих рынках осуществляются в вонах (национальная валюта Южной Кореи), потому возможны некоторые расхождения в оценке цены Bitcoin в долларах из-за дополнительной конвертации валют.

ОБНОВЛЕНО: Меньше одного дня потребовалось на то, чтобы криптовалюта Bitcoin увеличилась в цене на очередную тысячу долларов. Днём 6 декабря был преодолён рубеж в $13 тыс. и установлен очередной максимум на отметке $13200,30 (по данным CoinMarketCap).