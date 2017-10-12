Курс Bitcoin вернулся к росту и снова превысил отметку в $5000

Пока в Украине появляются первые законопроекты (1 и 2), нацеленные на определение правового статуса криптовалют и всего, что с ними связано, самая популярная из этих самых криптовалют – Bitcoin – стремительно дорожает после недавнего не менее стремительного падения.

Днем 12 октября курс биткоина вновь превысил отметку в $5000 и достиг нового исторического максимума. Непосредственно на данный момент за одну монету Bitcoin дают $5137,47 (данные криптовалютной биржи Coindesk), причем курс продолжает расти. Цена одного биткоина на площадке Coinbase еще выше – $5167,47.

В результате нового скачка курса рыночная капитализация Bitcoin преодолела новый рубеж. С учетом нынешнего курса, суммарная стоимость всех биткойнов, находящихся в обращении, превышает $86 млрд (данные Coinmarketcap).

Отметим, что 2 сентября курс Bitcoin впервые превысил $5000. Но затем за две недели курс обвалился более чем на $2000 на фоне новостей о запрете ICO в Китае с последующим прекращением торгов крупнейшими биржами в стране (1 и 2).