Курс Ethereum впервые превысил 3000 долларов. С начала года криптовалюта подорожала в четыре раза [Обновлено: взята планка 3500 долларов]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Ethereum — вторая по популярности криптовалюта после Bitcoin — продолжает неуклонно дорожать и в ходе торгов 3 мая ее курс впервые превысил 3000 долларов за единицу.

Обновлено [4 мая 17:54]: Менее чем за сутки Ethereum подорожал еще на 500 долларов и преодолел рубеж в 3500 долларов.

Новый максимум Ethereum, зафиксированный в ходе торгов 3 мая, — $3204,06 доллара за единицу криптовалюты. За последние сутки эфир подорожал на 10%. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (12:06 по Киеву) курс составляет $3149,95.

В марте 2020 года стоимость Ethereum достигла локального минимума — единица криптовалюты стоила меньше 100. После этого цена эфира стабильно росла. Только с начала 2021 года стоимость Ethereum выросла в четыре раза. По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет $2,293 триллиона долларов, из которых почти 365 миллиардов приходится на Ethereum.

В отличие от Bitcoin, для майнинга Ethereum массово используются игровые видеокарты, которые сейчас находятся в большом дефиците. Игровые ноутбуки тоже вовсю используются майнерами, даже на витринах украинских магазинов.

К слову Bitcoin после кратковременного спада вернулся на восходящую траекторию и сейчас подбирается к отметке 60 тысяч долларов за единицу криптовалюты.