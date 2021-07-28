Apple отчиталась о рекордном третьем финансовом квартале — помогли iPhone 12 и сервисы
27 июля Apple отчиталась за третий квартал 2021 финансового года, завершившийся 26 июня — он стал рекордным по сравнению с такими же периодами прошлых лет. Во многом это было достигнуто благодаря сильным продажами iPhone 12 и абсолютному рекорду по выручке от сервисов. Мы выбрали главное из отчета.
Финансовые показатели
- Выручка за квартал (апрель-июнь) составила 81,43 миллиарда долларов — на 36% выше, чем годом ранее. Это также заметно выше прогноза аналитиков — 73 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 24,126 миллиарда долларов, чистая прибыль — 21,744 миллиарда или 1,30 долларов на акцию, а валовая маржа — 43,3%. Для сравнения, год назад эти показатели в том же порядке — 13,091 миллиарда долларов, 11,253 миллиарда долларов (или 0,65 доллара на акцию) и 38%. То есть, чистая прибыль выросла почти вдвое. В то же время валовая маржа бизнеса сервисов 69,8%.
- Продажи выросли абсолютно во всех регионах, но сильнее всего — в Китае (почти вдвое). Распределение выручки по регионам:
Регион Трехмесячный период, завершившийся 26 июня 2021 года, млрд долл Трехмесячный период, завершившийся 27 июня 2020 года, млрд долл Америка 35,870 27,018 Европа 18,943 14,173 Китай 14,762 9,329 Япония 6,464 4,966 Остальная часть Азии 5,395 4,199 Всего 81,434 59,685
- За квартал компания сгенерировала операционный денежный поток в размере 21 миллиарда долларов. По состоянию на 26 июня 2021 года объем денежных средств и ценных бумаг составлял 194 миллиарда долларов (из них 72 миллиарда — чисто денежные средства) при общих долговых обязательствах в 122 миллиардов долларов. Также за квартал компания выплатила акционерам 29 миллиардов долларов ($17,5 млрд в виде обратного выкупа акций, $3,8 млрд в виде дивидендов, еще 32 млн акций выведено из обращения).
«Наши рекордные операционные показатели за июньский квартал включают новые рекорды выручки в каждом из наших географических сегментов, двузначный рост в каждой из наших категорий продуктов и новый рекордный максимум нашей базы активных устройств».
Лука Маэстри,
финансовый директор Apple
Выручка по отдельным категориям продуктов
- Третий квартал традиционно является одним из самых слабых по продажам iPhone ввиду ожидания новых моделей, которые Apple обычно выпускает в сентябре. Но минувший квартал стал исключением благодаря устойчивому спросу на линейку iPhone 12, которая вышла с опозданием — выручка от продаж iPhone выросла на 50% и составила 39,570 миллиарда долларов. Ранее стало известно, что Apple хочет увеличить план по выпуску следующего поколения iPhone на 2021 год на 20% — до 90 млн штук.
- Выручка от продаж других продуктов тоже заметно выросла. Общий результат iPad и Mac по обороту сравним с компаниями из списка Fortune 50, причем половина покупателей купила устройства впервые.
- Выручка от носимых устройств оказалась рекордной по сравнению с такими же периодами прошлых лет, а бизнес сервисов и вовсе обновил абсолютный рекорд по выручке — 17,5 миллиарда долларов (рост на 33%). Сейчас суммарно у Apple есть более 700 миллионов платных подписчиков — за год добавилось 150 млн новых платных подписчиков.
Квартальные продажи по основным категориям:
- iPhone — $39,570 млрд (год назад — $26,418 млрд);
- Mac — $8,235 млрд (год назад — $7,079 млрд);
- iPad — $7,368 млрд (год назад — $6,582 млрд);
- Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары — $8,775 млрд (год назад — $6,450 млрд);
- Сервисы — $17,486 млрд (год назад — $13,156 млрд).
«В этом квартале наши команды вошли в период непревзойденных инноваций, представив нашим пользователям новые мощные продукты, в то время как использование технологий для связи людей повсюду никогда ещё не было настолько важно.
Мы настойчиво продвигаемся вперёд в нашей работе, наполняя все наши достижения определённым смыслом: вдохновляя новое поколение разработчиков учиться программированию, стремясь к достижению нашей экологической цели в 2030-м году и упорно работая для достижения справедливого будущего».
Тим Кук,
CEO Apple
- С начала года рыночная капитализация Apple выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн.