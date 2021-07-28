Apple отчиталась о рекордном третьем финансовом квартале — помогли iPhone 12 и сервисы

27 июля Apple отчиталась за третий квартал 2021 финансового года, завершившийся 26 июня — он стал рекордным по сравнению с такими же периодами прошлых лет. Во многом это было достигнуто благодаря сильным продажами iPhone 12 и абсолютному рекорду по выручке от сервисов. Мы выбрали главное из отчета.

«Наши рекордные операционные показатели за июньский квартал включают новые рекорды выручки в каждом из наших географических сегментов, двузначный рост в каждой из наших категорий продуктов и новый рекордный максимум нашей базы активных устройств».

«В этом квартале наши команды вошли в период непревзойденных инноваций, представив нашим пользователям новые мощные продукты, в то время как использование технологий для связи людей повсюду никогда ещё не было настолько важно.

Мы настойчиво продвигаемся вперёд в нашей работе, наполняя все наши достижения определённым смыслом: вдохновляя новое поколение разработчиков учиться программированию, стремясь к достижению нашей экологической цели в 2030-м году и упорно работая для достижения справедливого будущего».

Тим Кук,

CEO Apple