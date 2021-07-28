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Apple отчиталась о рекордном третьем финансовом квартале — помогли iPhone 12 и сервисы

Apple отчиталась о рекордном третьем финансовом квартале — помогли iPhone 12 и сервисы

Apple отчиталась о рекордном третьем финансовом квартале — помогли iPhone 12 и сервисы


27 июля Apple отчиталась за третий квартал 2021 финансового года, завершившийся 26 июня — он стал рекордным по сравнению с такими же периодами прошлых лет. Во многом это было достигнуто благодаря сильным продажами iPhone 12 и абсолютному рекорду по выручке от сервисов. Мы выбрали главное из отчета.

Финансовые показатели

  • Выручка за квартал (апрель-июнь) составила 81,43 миллиарда долларов — на 36% выше, чем годом ранее. Это также заметно выше прогноза аналитиков — 73 миллиарда долларов. Операционная прибыль составила 24,126 миллиарда долларов, чистая прибыль — 21,744 миллиарда или 1,30 долларов на акцию, а валовая маржа — 43,3%. Для сравнения, год назад эти показатели в том же порядке — 13,091 миллиарда долларов, 11,253 миллиарда долларов (или 0,65 доллара на акцию) и 38%. То есть, чистая прибыль выросла почти вдвое. В то же время валовая маржа бизнеса сервисов 69,8%.
  • Продажи выросли абсолютно во всех регионах, но сильнее всего — в Китае (почти вдвое). Распределение выручки по регионам:
    РегионТрехмесячный период, завершившийся 26 июня 2021 года, млрд доллТрехмесячный период, завершившийся 27 июня 2020 года, млрд долл
    Америка35,87027,018
    Европа18,94314,173
    Китай14,7629,329
    Япония6,4644,966
    Остальная часть Азии5,3954,199
    Всего81,43459,685
  • За квартал компания сгенерировала операционный денежный поток в размере 21 миллиарда долларов. По состоянию на 26 июня 2021 года объем денежных средств и ценных бумаг составлял 194 миллиарда долларов (из них 72 миллиарда — чисто денежные средства) при общих долговых обязательствах в 122 миллиардов долларов. Также за квартал компания выплатила акционерам 29 миллиардов долларов ($17,5 млрд в виде обратного выкупа акций, $3,8 млрд в виде дивидендов, еще 32 млн акций выведено из обращения).

«Наши рекордные операционные показатели за июньский квартал включают новые рекорды выручки в каждом из наших географических сегментов, двузначный рост в каждой из наших категорий продуктов и новый рекордный максимум нашей базы активных устройств».

Лука Маэстри,

финансовый директор Apple

Выручка по отдельным категориям продуктов

Apple отчиталась о рекордном третьем финансовом квартале — помогли iPhone 12 и сервисы
Динамика роста выручки по кварталам
  • Третий квартал традиционно является одним из самых слабых по продажам iPhone ввиду ожидания новых моделей, которые Apple обычно выпускает в сентябре. Но минувший квартал стал исключением благодаря устойчивому спросу на линейку iPhone 12, которая вышла с опозданием — выручка от продаж iPhone выросла на 50% и составила 39,570 миллиарда долларов. Ранее стало известно, что Apple хочет увеличить план по выпуску следующего поколения iPhone на 2021 год на 20% — до 90 млн штук.
  • Выручка от продаж других продуктов тоже заметно выросла. Общий результат iPad‌ и Mac по обороту сравним с компаниями из списка Fortune 50, причем половина покупателей купила устройства впервые.
  • Выручка от носимых устройств оказалась рекордной по сравнению с такими же периодами прошлых лет, а бизнес сервисов и вовсе обновил абсолютный рекорд по выручке — 17,5 миллиарда долларов (рост на 33%). Сейчас суммарно у Apple есть более 700 миллионов платных подписчиков — за год добавилось 150 млн новых платных подписчиков.

Apple отчиталась о рекордном третьем финансовом квартале — помогли iPhone 12 и сервисы

Квартальные продажи по основным категориям:

  • iPhone — $39,570 млрд (год назад — $26,418 млрд);
  • Mac — $8,235 млрд (год назад — $7,079 млрд);
  • iPad — $7,368 млрд (год назад — $6,582 млрд);
  • Носимые устройства, устройства для дома и аксессуары — $8,775 млрд (год назад — $6,450 млрд);
  • Сервисы — $17,486 млрд (год назад — $13,156 млрд).

«В этом квартале наши команды вошли в период непревзойденных инноваций, представив нашим пользователям новые мощные продукты, в то время как использование технологий для связи людей повсюду никогда ещё не было настолько важно.

Мы настойчиво продвигаемся вперёд в нашей работе, наполняя все наши достижения определённым смыслом: вдохновляя новое поколение разработчиков учиться программированию, стремясь к достижению нашей экологической цели в 2030-м году и упорно работая для достижения справедливого будущего».

Тим Кук,

CEO Apple

  • С начала года рыночная капитализация Apple выросла на 10,6% и составляет $2,49 трлн.
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