Киллиан Мерфи и юные Шелби: вышел первый трейлер фильма "Острые козырьки"

Самая известная преступная группировка Бирмингема возвращается в полнометражном фильме «Острые козырьки: Бессмертный человек».

Киллиан Мерфи повторяет роль Томми Шелби, а Софи Рандл снова сыграет его сестру Аду Торн наряду с союзниками семьи Хайденом Стеггом (Стивен Грэм) и Чарли Стронгом (Нед Деннехи). Среди новичков: Ребекка Фергюсон в роли загадочной Кауло и Барри Кеоган, как представитель нового поколения Шелби.

Кеоган рассказывал, что всегда хотел быть частью франшизы, но постоянно что-то мешало: то он не подходил описанию персонажа, то имел сложности в графике. В конце концов в фильм его пригласил сам Мерфи с личным звонком.

«Я согласился без всяких колебаний», — вспоминает актер. «Черт возьми. Все, нужно снова работать над собой».

Оригинальный сериал «Острые козырьки» транслировался на Netflix в течение шести сезонов с 2013 по 2022 год, а в июне 2024 года была официально анонсирована полнометражная версия. Создатель шоу Стивен Найт продюсирует фильм, а режиссером стал Том Харпер, который снимал первые эпизоды шоу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Фильм стартует в кинотеатрах 6 марта, а через две недели выйдет на Netflix.

Ранее Netflix и BBC заказали дополнительные два сезона по 6 эпизодов для оригинального шоу с участием Найта и Мерфи в качестве продюсеров. Их действие будет происходить в послевоенной Британии 1953 года и так же будет рассказывать о новом поколении клана Шелби — можно предположить, что новые сезоны станут прямым продолжением фильма