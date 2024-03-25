Новости Технологии 25.03.2024 в 12:37 comment views icon

Китай запретил использование чипов Intel и AMD в компьютерах госслужащих

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Китай запретил использование чипов Intel и AMD в компьютерах госслужащих

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Китай ввел новые правила, которые запрещают использование американских процессоров AMD и Intel в государственных компьютерах и серверах, а также блокируют Microsoft Windows и иностранные базы данных в пользу отечественных решений, сообщает Financial Times.

Отныне правительственные учреждения обязаны использовать только «безопасные и надежные» отечественные альтернативы чипам AMD и Intel, указанные в отдельном списке — их там 18, включая продукты Huawei и поддерживаемой государством компании Phytium (обе, кстати, запрещены в США).

  • В прошлом году на Китай пришлось 27% продаж Intel в $54 млрд и 15% дохода AMD в $23 млрд (но неизвестно какой процент использовался именно в государственном секторе).

Этот шаг — лишь очередной в череде запретов, направленных на продукты американского производства. В прошлом году Пекин заблокировал использование чипов Micron для отечественных компаний в критической инфраструктуре.

У США так же есть свой «черный список» китайских компаний — начиная от производителей микросхем и заканчивая аэрокосмическими компаниями. Ранее администрация Байдена запретила таким американским компаниям, как NVIDIA, продавать ИИ и другие чипы Китаю.

Дженсен Хуанг говорит, что американо-китайская «война чипов» нанесет миллиардный ущерб таким компаниям как NVIDIA, AMD и Intel

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США, Япония и Нидерланды доминируют в производстве передовых процессоров и недавно усилили экспортный контроль по оборудованию для производства полупроводников от ASL, Nikon и Tokyo Electron. Однако китайские компании, включая Baidu, Huawei, Xiaomi и Oppo, уже начали разрабатывать собственные аналоги.

В сентябре прошлого года Китай также продублировал запрет 2019 года, заблокировав чиновникам использование iPhone и других смартфонов иностранных брендов на работе.

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