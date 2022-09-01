США ограничивают продажу новейших графических чипов NVIDIA и AMD в рф и Китай — The New York Times

Администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу некоторых сложных компьютерных чипов в Китай и россию. Эти ограничения касаются высокопроизводительных графических процессоров производства NVIDIA и AMD.

GPU изначально разрабатывались для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие они широко используются в суперкомпьютерах и системах искусственного интеллекта. Суперкомпьютеры используются, в том числе, для задач разработки оружия и сбора разведывательных данных. С помощью GPU также можно выполнять задачи по распознаванию речи, объектов на фотографиях или идентификации лиц в видео.

Теперь для продажи графических процессоров в Китай и россию компаниям NVIDIA и AMD потребуется получать экспортные лицензии. Так, NVIDIA заявила, что лицензии федерального правительства будут необходимы при продаже двух моделей высокопроизводительных чипов (существующего A100 и грядущего H100), используемых в серверных системах центров обработки данных. Правительство США считает, что новое требование устранит риск того, что эти продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китае и россии. В свою очередь AMD заявила, что эти меры повлияют на продажи одного из её высокопроизводительных GPU (MI250) в Китай и россию. При этом компания считает, что ограничения не окажут существенное влияние на её бизнес. В заявлениях NVIDIA и AMD говорится, что в большинстве случаев компании не ожидают предоставления им лицензий.

Судя по всему, правительство США не намерено ограничиваться лишь компаниями NVIDIA и AMD. Как сообщает осведомлённый источник, другие компании, которые производят инструменты или ПО для проектирования, в последние недели получили аналогичные письма. В них говорится об ограничении экспорта технологий в Китай.

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Представитель Министерства торговли США заявил, что ведомство проводит оценку политики, связанной с Китаем. В результате оно может принять новые меры, чтобы не допустить попадания передовых технологий в чужие руки.

Источник: nytimes