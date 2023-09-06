Китай запретил чиновникам использовать iPhone на работе – на фоне техновойны между Пекином и Вашингтоном

Согласно источникам The Wall Street Journal, власти Китая приказали официальным лицам из центрального правительства не использовать iPhone и смартфоны других иностранных брендов на работе.

Указания, как сообщается, были отправлены «‎в последние недели». Неизвестно сколько учреждений их получили – однако Пекин годами внедрял подобную практику, запрещая некоторым чиновникам использовать iPhone.

Новости о запрете появились на фоне обострения напряженности между Пекином и Вашингтоном, погрязшим в технологической войне. Китай в таких условиях стремится к самообеспечению, что может оказать значительное влияние на Apple, у которой на страну приходилась пятая часть общего дохода в 2022 году.

Если вы чувствуете дежавю, это не удивительно – в 2019 году Пекин уже вносил Apple с другими иностранными компаниями в черный список для правительственных ведомств. Тогда китайские власти планировали отказаться от западного оборудования в течение 3-х лет в пользу местных альтернатив. Эти мероприятия реализовывались в рамках Закона о безопасности в Интернете 2017 года и должны были обеспечить сохранение данных в пределах границ Китая и контроль над технологиями.

Apple, наконец, удалось справиться с запретом, вероятно, потому, что у Foxconn и других ее поставщиков в Китае работают миллионы людей. Техногигант также соблюдал местные законы, удаляя тысячи незаконных для страны программ, таких как VPN.

После запретов США на Huawei и другие китайские компании, Пекин следовал этому примеру с аналогичным эмбарго на производителя микросхем Micron. Ранее на этой неделе история получила очередной поворот, когда китайская компания по производству электроники Huawei выпустила смартфон Mate 60 Pro, используя 7-нанометровые микросхемы, которые в результате демонтажа оказались более совершенными, чем ожидалось. Китай также анонсировал фонд, из которого будет направлено $40 млрд на развитие местной индустрии чипов на фоне продления торговых санкций США.

Tesla – еще одна американская компания, уязвимая к изменениям в политике Китая. На эту страну приходится значительная часть ее продаж в первом квартале, и это единственный иностранный автопроизводитель, получивший долю рынка в первой половине 2023 года. Недавно Китай ограничил использование электромобилей из компании Илона Маска для военного персонала и сотрудников госучреждений.

Запрет Китая на телефоны иностранных брендов в правительственных учреждениях отражает подобные ограничения в США, такие, как использование TikTok на государственных устройствах.