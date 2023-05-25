Дженсен Хуанг говорит, что американо-китайская «война чипов» нанесет миллиардный ущерб таким компаниям как NVIDIA, AMD и Intel

Руководитель NVIDIA Дженсен Хуанг в интервью FT заявил, что экспортный контроль, введенный США для замедления китайского производства чипов, «связывает руки» американским производителям. В то же время, китайские компании начали создавать собственные чипы для игр, графики и искусственного интеллекта, которые могут конкурировать с ведущими на рынке процессорами NVIDIA.

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«Если Китай не сможет покупать что-либо у США, он просто создаст это сам. Поэтому здесь нужно быть очень осторожными, Китай – это важный рынок для индустрии технологий», – сказал Хуанг, отметив, что многие американские производители могут получить огромные убытки.

Как и в США, у Китая большой спрос к таким вещам, как графические процессоры и ускорители искусственного интеллекта, поэтому такие компании, как NVIDIA, AMD и Intel, могут потерять миллиарды доходов, если им не позволят продавать свои высококачественные продукты китайским предприятиям.

Несколькими днями ранее китайские власти объявили о запрете использования американских чипов Micron в критической инфраструктуре – шаг, который рассматривается, как ответ Пекина на экспортный контроль США.

Хуанг добавил, что блокирование доступа технологической индустрии США в Китай «уничтожит закон о чипах», имея в виду пакет финансирования администрации Байдена на сумму $52 миллиарда, направленный на поощрение строительства дополнительных мощностей по производству полупроводников в США.

«Если американская индустрия технологий потребует на треть меньше мощностей [из-за потери китайского рынка], никому не понадобятся американские фабрики, мы просто утонем в этих фабриках. Если они не продумают правила, они нанесут ущерб индустрии технологий», – сказал он.

NVIDIA оказалась в центре глобальной гонки по разработке нового поколения инструментов искусственного интеллекта, став основным источником чипов, используемых для обучения «больших языковых моделей», на которых работают чат-боты, подобные ChatGPT. Поскольку ажиотаж вокруг искусственного интеллекта только усиливается, рыночная капитализация NVIDIA в этом году выросла более чем вдвое до примерно $770 млрд (Intel и Qualcomm, например, стоят около $120 млрд каждая, а тайваньская TSMC – около $450 млрд).

Однако после введения экспортного контроля калифорнийская компания столкнулась с блокировкой продаж своих самых современных чипов (серий H100 и A100) китайским клиентам. NVIDIA была вынуждена изменить конфигурацию некоторых микросхем в соответствии с правилами США, ограничивающими производительность продуктов, продаваемых в Китае.

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Хуанг сказал, что Китай составляет примерно одну треть рынка технической промышленности США и его невозможно заменить как источник компонентов и конечный рынок для продуктов NVIDIA. Согласно годовому отчету, на Китай, включая Гонконг, приходилась пятая часть продаж NVIDIA.