Китай запретил покупку чипов американской Micron, имеющей заводы в стране

Китай запретил покупку некоторых чипов американской Micron. Запрет был реализован после расследования, которое, якобы, выявило угрозы кибербезопасность. Какими бы ни были причины, это выглядит ответом на санкции США, ранее запретивших покупку китайских чипов, а также экспорт в Китай высокопроизводительных решений.

Управление киберпространства Китая приказало компаниям, предоставляющим «ключевую информационную инфраструктуру», прекратить покупки процессоров Micron. По словам управления, они «имеют серьезные проблемы с кибербезопасностью и представляют большой риск для ключевых цепочек поставок информации в стране». «Ключевая информационная инфраструктура», в переводе с китайского – телекоммуникации, энергетика, транспорт, финансы, оборона и любые другие сферы, затрагивающие национальные интересы.

Власти не уточняют, каким именно образом Micron представляет угрозу, но ссылаются на закон о кибербезопасности, вступивший в силу в 2016 году. Сделать из этого более точный вывод сложно: закон охватывает множество вопросов.

Micron имеет заводы в Китае, первый из них был построен 16 лет назад. Страна является для компании третьим по величине рынком, на который в 2022 году пришлось 10,7% ее годовой выручки. Компания предвидела проблемы в Китае в последне годовом отчете:

«В частности, мы сталкиваемся с угрозой усиления конкуренции в результате значительных инвестиций в полупроводниковую промышленность со стороны правительства Китая, различных государственных или аффилированных лиц, таких как Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. («YMTC») и ChangXin. Memory Technologies, Inc. («CXMT»), которая предназначена для продвижения заявленных целей национальной политики Китая. Кроме того, китайское правительство может ограничить наше участие на китайском рынке или помешать нам эффективно конкурировать с китайскими компаниями».