L’argus: Осенью Renault представит серийный электрокроссовер в дизайне MORPHOZ и габаритах Captur с запасом хода 600 км, а уже через год к нему присоединится более крупный электрокроссовер формата Kadjar





Французский автопроизводитель Renault вполне неплохо чувствует себя в сегменте электромобилей — компактный хэтчбек Zoe и коммерческий фургон Kangoo Z.E. давно и активно продаются, бюджетный City K-ZE вышел на огромный рынок Китая, а уже в следующем году его брат-близнец Dacia Spring начнет завоевывать Европу. Однако по данным местного издания L’argus компания не собирается останавливаться на данном перечне и в ближайшие два года выпустит два электрокроссовера с запасом хода порядка 600 км.

Первым будет компактный кроссовер в стилистике недавно представленного концепта Renault MORPHOZ. Вряд ли серийная версия получит такой же «раздвигающийся» корпус, как концепт, но зато она будет выполнена в том же стиле и на той же фирменной платформе CMF/EV. Модель с кодовым названием BCB будет выполнена в габаритах кроссовера Renault Captur, то есть получит длину порядка 4,1-4,2 метра. Она будет официально представлена на Парижском автосалоне в октябре текущего года и поступит в продажу уже весной 2021 года.

Годом позже, то есть в 2022 году, стартует производство более крупного серийного электрокроссовера формата Renault Kadjar. Она будет построена на той же платформе CMF/EV, обладать примерно тем же запасом хода на уровне 500-600 км и по сути будет отличаться только размерами. Обе модели будут собираться на заводе в Дуэ (Франция).

Интересно, что информацию об этой новинке озвучивали еще в 2018 году, причем официальные представители бренда в лице главы подразделения электрических транспортных средств Renault Жиля Нормана.

Напомним, что недавно французский бренд представил компактный электромобиль Renault Twingo Z.E. с мощностью 60 кВт, батареей 22 кВтч и запасом хода 180 км по измерительному циклу WLTP.

Источник: InsideEV’s