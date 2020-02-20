В январе Renault продал рекордное количество электромобилей (лидер — ZOE), их доля в структуре европейских продаж выросла до 14,4%





Французский автопроизводитель Renault установил личный рекорд по реализации электромобилей — за первый месяц текущего года ему удалось продать почти 11 тысяч полностью электрических моделей. При этом доля электромобилей в европейских продажах легковых автомобилей составила 14,4%.

В январе 2020 года компания продала 10,819 электромобилей по всему миру, впервые превысив отметку 10 тыс. экземпляров. Для сравнения, в декабре 2019 года этот показатель был чуть ли не вдвое меньше — 6,947 электромобилей. Рост по сравнению с январем 2019 года составил 137%. В глобальных продажах доля электромобилей превысила отметку 7,0% (7,9% для легковых и 3,3% для коммерческих моделей), при этом для европейского рынка показатели были еще выше — 14,4% для легковых и 12% для моделей всех типов.

Лидером продаж оказался хэтчбек Renault ZOE с результатом 9,873 штук (рост на 147% по сравнению с предыдущим периодом), на втором месте коммерческий минивэн Renault Kangoo Z.E. – 750 штук (+36%), далее следует компактный кроссовер Renault City K-ZE — 180 штук и коммерческий Renault Master Z.E. — 16 штук. Модель Twizy не учитывалась в структуре продаж электромобилей, так как она относится к классу тяжелых квадроциклов.

Отметим, что в целом в январе 2020 года рынок легковых автомобилей ЕС сократился на 7,5% до 956,779 единиц. Первое место занимает Германия – 246,300 автомобилей (-7,3%), на втором идет Италия — 155,528 шт. (-6%), на третьем Франция — 134,229 (-13,4%) шт. Больше всего автомобилей в Европе реализовала VW Group — 254,872 шт. (-0,4%), далее идут PSA Group — 158,719 шт. (-12,9%) и Renault Group — 91,912 шт (-16,3%) .

Напомним, что вчера Renault пообещал привезти на Женевский автосалон целый ряд электромобилей, включая концепт MORPHOZ, серийный New Twingo Z.E. и «самый дешевый на рынке» электрический сити-кар Dacia.

Источник: InsideEV’s