Lenovo анонсировала обновлённые ноутбуки Yoga 7i и Yoga 6 с новыми процессорами Intel и AMD





Компания Lenovo обновила линейку ноутбуков Yoga, оснастив их «новейшими» процессорами Intel и AMD. Кроме того, модели Yoga C740 и Yoga C640 переименованы в Yoga 7i и Yoga 6, соответственно.

Отмечается, что модель Yoga 7i оснащена «новейшими» процессорами Intel. Скорее всего, речь идёт о чипах семейства Tiger Lake. Intel утверждает, что такие процессоры обеспечивают прирост производительности (в том числе графической за счёт использования GPU Intel Xe) и энергоэффективности по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Во многом улучшение показателей достигается за счёт использования 10-нанометрового технологического процесса на базе технологии SuperFin.

Как и предшественник, Yoga 7i является конвертируемым ноутбуком среднего сегмента. Устройство предлагается в виде модификаций с дисплеями диагональю 14 и 15 дюймов. На фронтальной панели расположены динамики с поддержкой Dolby Atmos и веб-камера со шторкой для обеспечения приватности. В новинке заявлена интеграция виртуального ассистента Amazon Alexa. Среди прочих особенностей упоминаются два порта с поддержкой нового стандарта Thunderbolt 4 и очень быстрая загрузка – устройство включится и будет готово к работе «как только вы откроете крышку». Встроенный аккумулятор обеспечивает до 13 часов автономной работы для 15-дюймовой модели, а в случае 14-дюймовой версии автономность заявлена на уровне 16 часов. Ноутбук Lenovo Yoga 7i поступит в продажу в ноябре по цене стартовой конфигурации от $799.

Модель Yoga 6 позиционируется в качестве более бюджетного решения (предыдущая версия рекламировалась в качестве прочного ноутбука для студентов). Она оснащена 13,3-дюймовым дисплеем с максимальной яркостью 300 нит и процессором AMD Ryzen вплоть до модели Ryzen 7 4700U. По заверениям производителя, ноутбук может проработать без подзарядки до 18 часов. При этом новинка является компактным и лёгким решением, масса составляет около 1,3 кг. Устройство отличается оригинальным дизайном с тканевым оформлением дисплейной крышки. Lenovo заявляет, что это первый ноутбук, созданный с использованием комбинации металла и «мягких» материалов. В этой модели также реализована поддержка виртуального ассистента Amazon Alexa. Ноутбук Lenovo Yoga 6 можно будет приобрести, начиная с октября. Рекомендованная розничная цена базовой конфигурации установлена на значении $699.

Источник: The Verge