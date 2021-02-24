Lenovo обновила ноутбуки ThinkPad: процессоры Ryzen 5000, Intel vPro 11-го поколения и дисплеи с соотношением сторон 16:10





Компания Lenovo подготовила к выпуску несколько обновлённых моделей ноутбуков в рамках линейки ThinkPad. Все устройства получили улучшенные технические характеристики. Обновлённые ноутбуки включают новые мобильные процессоры AMD Ryzen 5000 или Intel vPro 11-го поколения. Также улучшены коммуникационные возможности ноутбуков. Версии с процессорами AMD оснащаются модулями беспроводной связи Wi-Fi 6, а модификации с чипами Intel – модулями for Wi-Fi 6E. Кроме того, некоторые конфигурации дополнены 5G-модемами.

Обновлённые ноутбуки Lenovo ThinkPad X13 i (Intel), X13 (AMD) и X13 Yoga (Intel) получают дисплеи с соотношением сторон 16:10. Это позволит предоставить пользователям больше места для многозадачности и снизить необходимость в прокрутке и уменьшении изображения. В модели X13 дополнительно предлагается новая акустическая система Dolby Audio с обращёнными к пользователю динамиками, на предыдущих моделях они располагались снизу.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad T-Series (T14s i, T14 i и T15 с процессорами Intel и T14s и T14 с чипами AMD), L-Series (L14 и L15 с AMD и L14 i и L15 i с Intel), P-Series (P14s, P14s i и P15s) также получили новые решения для обеспечения безопасности, включая сканеры отпечатков пальцев Match-on-Chip. Некоторые системы на базе процессоров Intel, такие как T14s i и X13 i, оснащены сенсорами для определения присутствия пользователя.

Большинство обновлённых ноутбуков на базе процессоров Intel появятся на рынке в марте, а модели с процессорами AMD – в мае. Исключение составляет лишь модель X13 Yoga, которая поступит в продажу в апреле. Цены на ноутбуки линейки T-Series начинаются с отметки $1159, L-Series – с $689, P-Series – с $1369, X13 – с $1139, X13 Yoga – с $1379.

Источник: The Verge