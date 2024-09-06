Lenovo показала Copilot+ PC на базе процессоров Intel, AMD и Qualcomm, и концепт Auto Twist с автоматическим управлением положения дисплея

В рамках выставки IFA 2024 компания Lenovo объявила о выходе новых моделей ноутбуков в различных линейках. Новые устройства повышают производительность и облегчают творческий процесс благодаря привлечению ИИ.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition — ноутбук из портфолио Copilot+ PC для творческих людей, разработанный в сотрудничестве с Intel. Он оснащен 15,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2.8K. На выбор предлагаются сенсорные OLED и LCD панели. Устройство создано на базе 8-ядерных процессоров Intel Core Ultra (Series 2). Нейронный процессор (NPU) 45 TOPS ускоряет работу приложений на основе ИИ. Конфигурация включает до 32 ГБ оперативной памяти и накопитель емкостью до 1 ТБ. Аккумулятор характеризуется емкостью 70 Втч.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition — 14-дюймовый ноутбук с OLED дисплеем с разрешением 2.8K (2880×1800 пикселей, соотношение сторон 16:10) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей обеспечивает яркость до 400 нит и сертифицирован DisplayHDR True Black 500. Устройство оснащено процессором Intel Core Ultra 9 с GPU Intel Arc Xe2 и съемным аккумулятором емкостью 57 Втч.

Ноутбуки серии Aura Edition имеют специальное ПО Aura, которое является результатом сотрудничества с Intel. Оно может быстро переключать систему в различные режимы для оптимизации для конкретных задач, таких как безопасный просмотр интернета, лучшее качество видеозвонков или работа без отвлечений. Устройства имеют отдельные режимы для сосредоточения, надзора за здоровьем, инструменты для совместной работы, настройки для экономии батареи, дополнительные сервисы поддержки в режиме реального времени и тому подобное.

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Lenovo Yoga Pro 7

Lenovo Yoga Pro 7 — это ноутбук Copilot+ PC на базе процессора AMD Ryzen AI 9 365 с производительностью нейронного процессора (NPU) 50 TOPS. Среди особенностей системы — клавиатура Yoga с покрытием Soft Touch, четыре микрофона с функцией шумоподавления голосового идентификатора, инфракрасная камера FHD, 14,5-дюймовый OLED-дисплей PureSight Pro с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц.

Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1

Lenovo IdeaPad 5x 2-в-1 — это ноутбук-трансформер Copilot+ PC на базе 8-ядерного процессора Snapdragon X Plus. 14-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 16:10 WUXGA 60 Гц и яркостью 400 нит имеет 100% покрытие DCI-P3. Lenovo IdeaPad 5x протестирован на соответствие спецификациям MIL-STD-8105 и имеет металлическую А-образную крышку. Новинка имеет толщину 17,5 мм и вес 1,49 кг.

Lenovo IdeaPad Slim 5x

Это еще одно портативное устройство Copilot+ PC с 8-ядерным процессором Snapdragon X Plus. Устройство имеет OLED-дисплей с разрешением WUXGA (соотношение сторон 16:10) и частотой 60 Гц. Конфигурация предлагает оперативную память LPDDR5X до 32 ГБ и твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ. Ноутбук имеет цельнометаллический корпус, который протестирован на соответствие стандартам MIL-STD-810H. Также упоминаются аккумулятор емкостью 57 Втч и клавиатура с подсветкой.

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Lenovo Auto Twist

Lenovo показала концепт ноутбука Auto Twist, оснащенный моторизованным вращающимся шарниром. В закрытом состоянии устройство выглядит почти так же, как традиционный раскладной ноутбук. Однако после простой голосовой команды его крышка автоматически поднимается и поворачивается практически в любое положение — даже полностью в режим планшета. Как это выглядит, показали журналисты Engadget.

Lenovo говорит, что Auto Twist разработан для обеспечения улучшенной адаптации, улучшенной эргономики и, возможно, лучшей безопасности. Но пока главная цель компании — просто увидеть, какие среды или случаи использования могут лучше всего использовать преимущества ноутбука с таким новым дизайном.

Например, благодаря встроенному отслеживанию объектов Auto Twist может перемещать свой дисплей и следить за людьми, когда они ходят по комнате. Это может быть полезным во время проведения презентаций. Он также может определить тело человека и, возможно, даже его позу, прежде чем переместить дисплей в лучшее положение, чтобы уменьшить усталость или напряжение. Кроме того, ноутбук может определить, когда он не используется, а затем закрыть собственную крышку, чтобы предотвратить доступ нежелательных пользователей.

Пока нет официальной информации о конфигурации и цене Lenovo Auto Twist. Компания даже не объявила, планирует ли она запустить серийное производство такого устройства.

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