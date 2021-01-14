Lenovo показала игровые ноутбуки Legion с ИИ, CPU AMD Ryzen 5000, GPU NVIDIA и бизнес-ноутбуки ThinkBook на разных платформах





Во время выставки СES 2021 компания Lenovo представила новые игровые ноутбуки и аксессуары линейки Legion, включая Lenovo Legion 7, Lenovo Legion Slim 7, Lenovo Legion 5 и Lenovo Legion 5 Pro. Как заявляет производитель, новые ноутбуки используют искусственный интеллект для автоматического обеспечения наилучшего опыта в игре. AI Engine передаёт неиспользованную мощность (в зависимости от игры и типа нагрузки) от центрального к графическому процессору и наоборот, в зависимости от того, где она нужна в конкретный момент игры. Благодаря интегрированной технологии машинного обучения, система равномерно распределяет расчетную тепловую мощность (Thermal Design Power, TDP) между центральным и графическим процессорами для оптимизации геймплея.

Флагманская модель 2021 года Lenovo Legion 7 получила обновлённый 16-дюймовый IPS дисплей с соотношением сторон 16:10 (разрешение 2560×1600 точек), который предлагает на 11% увеличенное экранное пространство. Дисплей обладает временем отклика 3 мс, частотой обновления 165 Гц, яркостью 500 нит, сертификацией HDR 400, поддержкой Dolby Vision и Nvidia G-Sync. Конфигурация Lenovo Legion 7 может включать один из новых процессоров AMD Ryzen 5000 серии (вплоть до Ryzen 9), мобильную видеокарту NVIDIA RTX нового поколения, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 3200 МГц и NVMe PCIe SSD ёмкостью до 2 ТБ. Продажи этой модели стартуют в июне по цене от $1669,99.

Версия Lenovo Legion Slim 7 ориентирована на любителей компактных систем. Она легче и тоньше старшего собрата, его масса составляет всего 1,9 кг. Вместе с тем, эта модель также оснащены новыми процессорами AMD Ryzen 5000 и видеокартами NVIDIA, однако подробные характеристики пока не разглашаются. На выбор пользователей предлагаются 15,6-дюймовые IPS дисплеи с разрешением 4K (3840×2160 точек, частота обновления 60 Гц) или Full HD (1920×1080 точек, частота обновления 165 Гц). Новинка поступит на рынок в мае, однако её ориентировочная цена пока не разглашается.

Линейка игровых ноутбуков Lenovo Legion 5 включает три модели: обычный Legion 5 в версиях с 15,6- и 17,3-дюймовым дисплеями, а также Legion 5 Pro с 16-дюймовым дисплеем. Экран в Lenovo Legion 5 Pro имеет разрешение 2560×1600 точек (соотношение 16:10) и частоту обновления 165 Гц. Конфигурации предлагают новейшие CPU AMD и GPU NVIDIA, но выбор не столь богат, как в случае Lenovo Legion 7. Например, максимально доступный процессор ограничен на уровне Ryzen 7, а объём ОЗУ не может превышать 16 ГБ. Цена Lenovo Legion 5 Pro стартует с отметки $999,99, продажи начнутся в марте.

Обе модификации Lenovo Legion 5 также предлагаются с новыми процессорами AMD до модели Ryzen 7. Но объём оперативной памяти уже может достигать 32 ГБ, а ёмкость M.2 NVMe PCIe SSD – 2 ТБ. 15,6-дюймовая версия имеет на выбор три дисплея с частотой 60, 120 и 144 Гц, а для 17,3-дюймовой версии доступны на выбор дисплеи с частотой 60 или 144 Гц. Во всех случаях разрешение изображения составляет Full HD. Lenovo Legion 5 появятся на рынке в марте по цене от $769,99.

В дополнение к игровым ноутбукам компания Lenovo подготовила и обновлённую версию ThinkBook Plus Gen 2 с дополнительным 12-дюймовым E Ink дисплеем в крышке. Такой экран имеет разрешение 2560х1600 точек, поддерживает сенсорный ввод и возможность использования стилуса. Основной IPS дисплей тоже имеет разрешение 2560х1600 точек. Он поддерживает Dolby Vision и максимальную яркость 400 нит. Конфигурация может включать один из новых процессоров Intel 11-го поколения, до 16 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью до 1 ТБ. Продажи Lenovo ThinkBook Plus Gen 2 начнутся в первом квартале по цене от $1549.

Кроме того, в линейке ThinkBook анонсированы ещё три модели. Бизнес-ноутбук Lenovo ThinkBook 13x выполнен на базе платформы Intel Evo и позиционируется в качестве одного из самых тонких устройств с 13-дюймовым дисплеем. В плане характеристик эта модель во многом похожа на ThinkBook Plus Gen 2, но лишена E Ink дисплея, что позволило снизить цену до $1199.

Модели ThinkBook 14p Gen 2 и ThinkBook 16p с 14- и 16-дюймовым дисплеями основаны на аппаратной платформе AMD и включают новые процессоры Ryzen 5000. Конфигурации могут включать до 32 ГБ ОЗУ и SSD ёмкостью до 1 ТБ. В случае ThinkBook 16p также предлагается дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX и цифровой блок клавиатуры. Цены стартуют с отметок $849 и $1299 за модели Lenovo ThinkBook 14p Gen 2 и ThinkBook 16p, соответственно.

Источник: The Verge 1, 2