Lenovo представила девять новых ноутбуков ThinkPad на CPU Intel Core 10-го поколения и AMD Ryzen Pro 4000





Lenovo анонсировала новые ноутбуки, но это не какие-нибудь новаторские устройства вроде X1 Fold, Slim 7 или Yoga 5G, которые обычно демонстрируют на выставках, а обычные потребительские ThinkPad.

Первые ноутбуки ThinkPad вышли в далёком 1992 году, и, похоже, Lenovo уже давно нуждалась в новой схеме наименования моделей. Компания выпустила ThinkPad X13 и X13 Yoga – преемников ноутбуков ThinkPad X390 и X390 Yoga. Это представители бизнес-класса, обладающие компактными размерами, премиальными материалами и высокой производительностью. Yoga выполнена в форм-факторе трансформера с откидывающейся на 360 градусов крышкой.

Внутри установлены процессоры Intel Core 10-го поколения, оперативная память объёмом до 32 ГБ (Yoga имеет до 16 ГБ ОЗУ) и SSD-накопители до 2 ТБ. Устройства могут оснащаться сенсорными 13,3-дюймовыми OLED-экранами с разрешением 4K. Поддержка Thunderbolt 3 заявлена только для модели ThinkPad X13. Оба ноутбука поддерживают фирменную функцию PrivacyGuard, которая с помощью веб-камеры определяет посторонних людей рядом с вами и скрывает информацию на экране. ThinkPad X13 и X13 Yoga поступят в продажу во втором квартале этого года по цене от $849 и от $1099 соответственно.

Lenovo также обновила популярную серию ноутбуков ThinkPad T. Модели T14 и T14s заменили собой Т490 и Т490s, а на смену Т590 пришла Т15. Как и в обновлённой серии X, в них нет ничего необычного, кроме нового оснащения. Устройства получили процессоры Intel Core 10-го поколения, до 2 ТБ SSD PCIe, 4K-дисплеи и по два микрофона. Младшая модель линейки (T14s) оснащается интегрированной графикой, а модели T14 и T15 – дискретной видеокартой GeForce MX330 с 2 ГБ памяти GDDR5. Все три ноутбука выйдут во втором квартале этого года, их стоимость будет начинаться с $849 (T14s), $1029 (T14) и $1079 (T15).

Новыми ноутбуками пополнилась и бюджетная серия ThinkPad L. Сюда вошли модели L13, L13 Yoga, L14 и L15 с диагоналями экранов от 13,3 до 15 дюймов и большим диапазоном возможных конфигураций. Новинки оборудованы процессорами Intel Core 10-го поколения с интегрированным графическим ядром. L14 и L15 оснащаются жёсткими (до 2 ТБ) либо твердотельными (1 ТБ) дисками, а L13 и L13 Yoga – только твердотельными накопителями на 1 ТБ. Объём оперативной памяти составляет от 4 до 32 ГБ. Приобрести новые ноутбуки серии ThinkPad L можно будет во втором квартале 2020 года, цены следующие: L13 – $679, L13 Yoga – $799, L14 – $649 и L15 – $649.

Lenovo также объявила, что ноутбуки T14s, T14, X13, L14 и L15 будут доступны с процессорами AMD Ryzen Pro 4000. О сроках их появления в продаже и стоимости станет известно позже.

Источник: The Verge