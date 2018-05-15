Lenovo запатентовала ноутбук с тройным складывающимся дисплеем, который похож на концепт Razer Project Valerie

Компания Lenovo запатентовала «гибридный ноутбук», оснащенный оригинальным дисплеем-раскладушкой. В зависимости от потребностей пользователя, такой ноутбук может представлять собой компактный лэптоп для работы с текстом и онлайн-ресурсами или же сверширокоформатное устройство для игр и просмотра видео.

Дело в том, что дисплейный блок содержит сразу три одинаковых по размерам OLED-панели. В сложенном состоянии изображение выводится на центральную панель, а в случае необходимости можно развернуть еще две дополнительные панели по бокам от центральной. При этом судя по описанию патента, боковые панели можно расположить под небольшим углом к основной, получив таким образом некое подобие изогнутого монитора, обеспечивающего эффект присутствия.

В Lenovo отметили, что аналогичную конструкцию при желании можно использовать и для ноутбуков с двойным экраном — если есть желание сэкономить и нет необходимости в настолько широкоформатном изображении. Также в компании упомянули, что схема «тройная раскладушка» может использоваться и для других мобильных устройств, включая планшеты и смартфоны. Отметим, что так как речь идет о патенте, коммерческого устройства от Lenovo в данном формате мы можем так и не увидеть, однако какие-то наработки в данной области наверняка будут использованы для реальных устройств.

Напомним, что на CES 2017 компания Razer продемонстрировала концептуальный игровой ноутбук Razer Project Valerie, оснащенный похожей системой из трех крупных экранов (отличается только механизм трансформации, но не принцип увеличения площади просмотра). При этом Lenovo подала заявку на патент еще в 2016 году, так что неизвестно, кто именно первым придумал оснастить ноутбук сразу тремя встроенными дисплеями.

Источник: Gizmochina