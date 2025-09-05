Lenovo запускает ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9955HX3D и три игровых монитора

Новые процессоры с 3D V-Cache становятся мобильными в Lenovo Legion Pro 7. В паре с быстрым игровым процессором работает видеокарта NVIDIA RTX 5080 со 175 Вт TGP.

Игры воспроизводятся на 16″ OLED-экране с разрешением 2560 x 1600, частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 0,08 мс. Lenovo утверждает, что панель имеет типичную яркость 500 нит и сертификат TrueBlack 1000. Доступно до 32 ГБ (2x 16 ГБ) памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель PCIe 5.0 объемом до 2 ТБ. Но главное — процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D Fire Range Zen 5, с 16 ядрами и 144 МБ кэша.

Legion Pro 7 оснащен тремя разъемами USB 3.2 Type-A, двумя USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1, комбинированным аудиоразъемом и портом Ethernet. В наличии аудиосистема с четырьмя динамиками и настройками Nahimic. Ноутбук поддерживает актуальные стандарты беспроводной связи, включая Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Игровой ноутбук имеет RGB-подсветку каждой кнопки, клавиатура имеет функцию 100% защиты от ореолов, все колпачки клавиш можно менять. Интересная особенность — наличие 5 МП вебкамеры. Его размеры составляют 364,378 x 275,94 x 21,9-26,65 мм, а вес — 2,72 кг. Ноутбук Legion Pro 7 поступит в продажу в ноябре по цене от $2399.

Lenovo расширяет свою линейку игровых мониторов тремя моделями: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 и 27Q-10. Lenovo Legion Pro 32UD-10 и 27UD-10 являются наиболее родственными, основное отличие между ними заключается в размере экрана: 31,5″ и 26,5″. Оба монитора оснащены OLED-панелями PureSight с разрешением 4K (3840 x 2160). Максимальная частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика — 0,03 мс.

Legion Pro 32UD-10 предлагает плотность пикселей 140 PPI, тогда как меньший Legion Pro 27UD-10 имеет 166 PPI. Lenovo заявляет об охвате цветового пространства 99% sRGB и 99% DCI-P3 на каждом из них, с коэффициентом контрастности 1 500 000:1. Мониторы сертифицированы DisplayHDR TrueBlack 400 и имеют пиковую яркость 1000 нит. На обоих есть разъемы входного подключения USB Type-C x1, DisplayPort 1.4 x1 и HDMI 2.1 x2, а также встроенный концентратор с тремя USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Lenovo Legion Pro 27Q-10 тоже базируется на панели PureSight OLED, но с разрешением QHD (2560 x 1440, 109 PPI). Максимальная частота обновления возрастает до 280 Гц, с тем же временем отклика 0,3 мс. Коэффициент контрастности, типичная/максимальная яркость и охват цветовой гаммы идентичны вышеупомянутым моделям UD.

Legion Pro 27Q-10 не имеет опции подключения дисплеев через USB-C, но поддерживает DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, USB-хаб также присутствует. Мониторы Legion Pro 27Q-10 и 27UD-10 будут выпущены в ноябре по цене $699 и $999. Legion Pro 32UD-10 поступит в октябре по цене $1099.

Источники: Lenovo, Tom’s Hardware