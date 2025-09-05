banner
Новости Технологии 05.09.2025 comment views icon

Lenovo запускает ноутбук Legion Pro 7 с Ryzen 9955HX3D и три игровых монитора

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Lenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових монітори

Новые процессоры с 3D V-Cache становятся мобильными в Lenovo Legion Pro 7. В паре с быстрым игровым процессором работает видеокарта NVIDIA RTX 5080 со 175 Вт TGP.

Игры воспроизводятся на 16″ OLED-экране с разрешением 2560 x 1600, частотой обновления до 240 Гц и временем отклика 0,08 мс. Lenovo утверждает, что панель имеет типичную яркость 500 нит и сертификат TrueBlack 1000. Доступно до 32 ГБ (2x 16 ГБ) памяти DDR5-5600 и твердотельный накопитель PCIe 5.0 объемом до 2 ТБ. Но главное — процессор AMD Ryzen 9 9955HX3D Fire Range Zen 5, с 16 ядрами и 144 МБ кэша.

Legion Pro 7 оснащен тремя разъемами USB 3.2 Type-A, двумя USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1, комбинированным аудиоразъемом и портом Ethernet. В наличии аудиосистема с четырьмя динамиками и настройками Nahimic. Ноутбук поддерживает актуальные стандарты беспроводной связи, включая Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Lenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових монітори

Игровой ноутбук имеет RGB-подсветку каждой кнопки, клавиатура имеет функцию 100% защиты от ореолов, все колпачки клавиш можно менять. Интересная особенность — наличие 5 МП вебкамеры. Его размеры составляют 364,378 x 275,94 x 21,9-26,65 мм, а вес — 2,72 кг. Ноутбук Legion Pro 7 поступит в продажу в ноябре по цене от $2399.

Lenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових монітори

Lenovo расширяет свою линейку игровых мониторов тремя моделями: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 и 27Q-10. Lenovo Legion Pro 32UD-10 и 27UD-10 являются наиболее родственными, основное отличие между ними заключается в размере экрана: 31,5″ и 26,5″. Оба монитора оснащены OLED-панелями PureSight с разрешением 4K (3840 x 2160). Максимальная частота обновления составляет 240 Гц, а время отклика — 0,03 мс.

Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10

Legion Pro 32UD-10 предлагает плотность пикселей 140 PPI, тогда как меньший Legion Pro 27UD-10 имеет 166 PPI. Lenovo заявляет об охвате цветового пространства 99% sRGB и 99% DCI-P3 на каждом из них, с коэффициентом контрастности 1 500 000:1. Мониторы сертифицированы DisplayHDR TrueBlack 400 и имеют пиковую яркость 1000 нит. На обоих есть разъемы входного подключения USB Type-C x1, DisplayPort 1.4 x1 и HDMI 2.1 x2, а также встроенный концентратор с тремя USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Lenovo Legion Pro 27Q-10Lenovo Legion Pro 27Q-10Lenovo Legion Pro 27Q-10Lenovo Legion Pro 27Q-10Lenovo Legion Pro 27Q-10

Lenovo Legion Pro 27Q-10 тоже базируется на панели PureSight OLED, но с разрешением QHD (2560 x 1440, 109 PPI). Максимальная частота обновления возрастает до 280 Гц, с тем же временем отклика 0,3 мс. Коэффициент контрастности, типичная/максимальная яркость и охват цветовой гаммы идентичны вышеупомянутым моделям UD.

Lenovo розширює свою лінійку ігрових моніторів трьома моделями: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 та 27Q-10

Legion Pro 27Q-10 не имеет опции подключения дисплеев через USB-C, но поддерживает DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, USB-хаб также присутствует. Мониторы Legion Pro 27Q-10 и 27UD-10 будут выпущены в ноябре по цене $699 и $999. Legion Pro 32UD-10 поступит в октябре по цене $1099.

Источники: Lenovo, Tom’s Hardware

Популярные новости

arrow left
arrow right
Apple MacBook Pro 2026 года избавится от главного недостатка экрана, — инсайдер
Lenovo представила Legion Go 2: AMD Ryzen Z2 Extreme, OLED 144 Гц и контроллер с эффектом Холла за €999
Модер создал "портативную" 12,5" консоль с NVIDIA RTX 4090 для ноутбуков
ASUS анонсировала монитор ProArt PA32QCV — 6K и точные цвета за $1300
Экран Apple MacBook может раздавить обычная почтовая открытка — производитель говорит, что это не баг, а фича
Трехэкранный ноутбук MAX16 с Intel Core i7-1260P стоит от $700
Модульный Framework Laptop 16 получил сменную NVIDIA RTX 5070
Lenovo попыталась сделать Pivo, но получился ноутбук с вращающимся экраном
Samsung представила первый в мире 37" монитор: "5 дюймов могут изменить повседневную жизнь"
Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 уже в Украине по цене от 30 тыс. грн
Вышли мониторы Xiaomi Redmi A: IPS 23,8" / 144 Гц за $65 и еще две модели
ASUS представила мониторы ROG Swift и Strix: Tandem OLED 540/720 Гц и более доступные варианты
Samsung выпустила первый в мире 37" 4K 4K 165Hz монитор стоимостью более $1000
Игровой ноутбук Alienware 16 Aurora: досадная незадокументированная неожиданность, отличающая от более дорогого 16X
Новые ноутбуки Lenovo Yoga уже в Украине — модели 2-в-1, мощные Pro, портативные Slim от 40 тыс. грн
Впервые на Intel Panther Lake: Acer представила ноутбуки следующего поколения
Новые Lenovo Legion 5 и LOQ 15 уже в Украине: OLED, RTX 5070 и зарядка USB-C от 51 тыс. грн
Samsung запускает монитор Odyssey OLED G6 500 Гц и линейку Odyssey G7
LG Display показала самый быстрый в мире OLED-монитор: 540 Гц в QHD и до 720 Гц в HD
Альтернатива E-Ink: этот LCD-дисплей за $1000 использует внешний свет и потребляет до 7 Вт
Windows 11 получит адаптивное энергосбережение — ноутбук «будет жить» дольше, но работать иначе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить