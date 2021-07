LG хочет продавать iPhone и другую технику Apple в своих розничных магазинах на рынке Южной Кореи, а Samsung пытается ей помешать

По сообщениям СМИ из Южной Кореи, LG договаривается с Apple касательно продаж техники купертиновского гиганта в своих розничных магазинах Best Shop с 1 августа 2021 года. Но такая диверсификация бизнеса LG якобы не устраивает другого южнокорейского гиганта электроники, Samsung.

В начале года LG Electronics объявила об уходе с рынка смартфонов — 31 мая компания полностью прекратила производство смартфонов на заводе во Вьетнаме, который теперь переоборудуют для выпуска бытовой техники и телевизоров. Очевидно, что LG Electronics, которая в первом квартале отчиталась о рекордном росте выручки и прибыли, ищет новые возможности для роста бизнеса. И партнерство с Apple, похоже, является одной из таких возможностей.

Как сообщают отраслевые источники, LG Electronics договаривается с Apple о продажах iPhone, iPad и Apple Watch в более чем 400 магазинах LG Best Shop по всей стране с августа 2021 года. Ранее LG Electronics обозначила 31 июля в качестве даты прекращения деятельности мобильного подразделения. С помощью Apple южнокорейский производитель рассчитывает заполнить торговые помещения и загрузить продавцов после прекращения продаж смартфонов.

Представитель LG Electronics не подтвердил и не опроверг слухи о партнерстве с Apple, заявив, что компания «изучает все возможности и пока ничего не решено».

Как сообщает TechSpot, Samsung пытается помешать LG Electronics, опираясь на старые правительственные распоряжения от 2018 года, запрещающее продавать телефоны Apple. Но LG настаивает на пересмотре условий договора ввиду ее ухода с рынка смартфонов.

LG владеет огромной розничной сетью и ее потенциальный союз с Apple несет вполне реальные риски для бизнеса конкурирующей Samsung на внутреннем рынке, особенно с учетом того, что купертиновский гигант благодаря линейке iPhone 12 вырвался в лидеры с долей 29,8% в сегменте смартфонов с 5G, а Samsung снова оказалась на четвертом месте.

Сообщается, что Samsung пытается заручиться поддержкой тройки крупнейших южнокорейкий операторов — SK Telecom, KT Corp и LG U+ — и таким образом обеспечить себе место на полках в LG Best Shops. По сути, производитель застрял между молотом и наковальней — разделить полочное пространство в Best Shops с LG и дать извечному конкуренту процент от продаж устройств Galaxy, что потенциально негативно отразится на продажах в собственных магазинах. Но альтернатива еще хуже — присутствие Apple в более чем 400 магазинах LG Best Shop с возможностью расширения аккурат к выходу iPhone 13 в сентябре.