Официально: LG покидает рынок смартфонов — мобильное подразделение прекратит существование к 31 июля 2021 года





LG начала новую рабочую неделю с ожидаемого объявления об уходе с рынка смартфонов — попытки восстановить проблемный бизнес и минимизировать убытки обернулись неудачей, как и затея с его продажей, и компании не осталось ничего другого, кроме банальной ликвидации.

В LG решили закрыть проблемный смартфонный бизнес, чтобы перенаправить ресурсы на другие перспективные области, включая производство компонентов электромобилей, подключенные устройства, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и услуги.

Уход LG с рынка смартфонов будет не мгновенным, а постепенным. До полного истощения складских запасов при желании еще можно будет купить смартфоны производителя из старых партий. То есть, их никто не будет изымать из продаж. Кроме того, LG продолжит оказывать полную сервисную поддержку и выпускать обновления ПО для существующих моделей до завершения их жизненного цикла. В LG, не вдаваясь в подробности, говорят об ограниченном по времени сроке поддержки, который будет отличаться в зависимости от региона.

В LG планируют полностью закрыть бизнес по производству смартфонов к 31 июля 2021 года. Производитель не предоставит подробностей о возможных увольнениях сотрудников, отметив лишь, что «аспекты, касающиеся трудоустройства, будут разрешены на местном уровне».

Этот шаг не был неожиданным. Еще в конце марта появились сообщения, что LG не нашла покупателя и хочет просто закрыть проблемное мобильное подразделение, планируя сделать объявление в начале апреля. Так и произошло.

Мобильное подразделение LG безнадежно погрязло в убытках — оно терпит убытки два последних года. В прошлом году LG попыталась спасти бизнес и выпустила несколько необычных смартфонов — в первой половине вышел дизайнерский смартфон Velvet, после чего запустила новую серию с экспериментальным дизайном Explorer Project, которую открыла необычная модель LG Wing (на фото) — в забытом форм-факторе «ротатора» с дополнительным экраном. В конце 2020-го мы слышали, что LG затеяла очередную реорганизацию и передать выпуск моделей попроще на аутсорсинг. Но спустя неделю после того, как LG решительно отрицала слухи о намерении выйти из бизнеса по производству смартфонов, появилось заявление топ-менеджера о вероятной продаже активов и полном выходе из бизнеса смартфонов. Теперь можно с уверенностью говорить, что смартфон-слайдер LG Rollable с раздвижным экраном не увидит свет.

LG — очередное имя в списке некогда крупнейших производителей смартфонов, которые сдались и покинули рынок. С другой стороны, некоторые бренды были возрождены другими компаниями: так, смартфоны Nokia вернулись благодаря HMD, но с учетом последних новостей, дальнейшая судьба бизнеса тоже под вопросом, а TCL возобновила выпуск смартфонов Blackberry. Можно еще вспомнить про HTC, которая продала большую часть активов, связанных со смартфонами Google еще в 2017 году. В то же время Sony не собирается прощаться с брендом Xperia — 14 апреля компания представит новые смартфоны Xperia модельного ряда 2021, среди которых может оказаться новая модель Compact.