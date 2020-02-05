LG и ZTE отказались участвовать в выставке MWC 2020 из-за коронавируса





Вспышка коронавируса 2019-nCoV продолжается, оказывая все более широкое влияние на различные сферы человеческой деятельности, в том числе и на технологическую отрасль. В конце месяца (24-27 февраля) в Барселоне пройдет крупнейшая международная выставка мобильных устройств Mobile World Congress (MWC). На ней обычно происходят самые громкие анонсы. И вот сейчас LG и ZTE сообщили, что не поедут на выставку MWC 2020. Официальная причина — злополучный вирус 2019-nCoV.

Что касается LG, предполагалось, что на мероприятии в рамках Mobile World Congress корейская компания представит новые флагманские смартфоны LG V60 ThinQ и G9 ThinQ. Напомним, в прошлом месяце LG заявила о намерении вернуть мобильное подразделение к прибыли до конца 2021 года. В соответствующем заявлении LG сообщила, что из соображений безопасности сотрудников, партнеров и клиентов в связи с продолжающимся распространением коронавируса 2019-nCoV не будет участвовать в выставке MWC 2020. Вместо презентации на MWC 2020 компания LG планирует провести отдельные мероприятия в Южной Корее, где расскажет о новых продуктах, запланированных к выпуску в этом году.

LG не единственная компания, отказавшаяся от участия в MWC 2020 из-за коронавируса. Аналогичное заявление утром 5 февраля сделала китайская компания ZTE. И пока неясно, какие еще компании последуют этому примеру. Пока что организаторы выставки GSMA ничего не говорили о переносе, но все еще может измениться, если ситуация ухудшится.

В размещенном GSMA на сайте выставки MWC заявлении говорится, что организаторы продолжают отслеживать и оценивать ситуацию, и пока это событие не представляет угрозы для выставки. Кроме того, ранее организаторы GSMA рассказывали о мерах предосторожности в связи с эпидемией, включая усиленную очистку и дезинфекцию зон с интенсивными потоками людей (зон общественного питания, поручней, туалетов, входов и выходов, сенсорных экранов), а также дополнительную медицинскую поддержку на месте. Также GSMA рассказывала о специальном протоколе смены микрофона для докладчиков, и политике с рекомендациями удержаться от рукопожатий на время проведения мероприятия.

К настоящему времени многие компании закрыли все офисы и фирменные магазины в материковой части Китая до 9 февраля, движение транспорта ограничено, а производство, в том числе и полупроводниковые фабрики, приостановлено. Не исключено, что именно остановка китайских заводов является истинной причиной отмены планов LG — она не смогла найти возможность изготовить новые устройства и поэтому ей нечего показывать на выставке.

Источник: TechCrunch