LG обновила линейку ноутбуков Gram процессорами Intel 12-го поколения и добавила функции приватности дисплея

Компания LG выпустила обновлённую линейку своих ультрапортативных ноутбуков Gram, переведя их на процессоры Intel Core 12-го поколения. Теперь все 6 моделей в семействе используют новые чипы Intel Alder Lake.

Устройства получили и другие улучшения. Например, теперь покупателям доступна возможность конфигурирования системы оперативной памятью DDR5 с частотой 5200 МГц суммарным объёмом до 32 ГБ. Кроме того, линейка LG Gram получила поддержку SSD накопителей PCIe Gen 4 NVMe, и во всех устройствах доступно по 2 слота для установки накопителей.

Помимо аппаратных новшеств в LG Gram модельного ряда 2022 года также есть и программные улучшения. В частности, благодаря интеграции технологии LG Glance удалось реализовать несколько новых функций. Так, экран ноутбука автоматически блокируется, когда пользователь уходит, а изображение размывается, когда компьютер замечает, что кто-то смотрит на экран через плечо пользователя. При подключении внешнего дисплея произойдёт автоматическое перемещение курсора на тот экран, на который смотри пользователь.

В линейке LG Gram используются панели IPS с соотношением сторон 16:10. Стандартные модели ноутбуков обеспечивают яркость до 350 нит, а модели 2-в-1 — до 300 нит. При этом они имеют новое антибликовое покрытие для уменьшения отражений.

Кроме того, LG расширила линейку устройств Gram, добавив в неё 16-дюймовый портативный монитор. Модель 16MQ70 оснащена IPS-панелью с разрешением 2560х1600 точек (соотношение сторон 16:10). Устройство обеспечивает контрастность 1200:1 и охват 99% цветового пространства DCI-P3. Монитор LG 16MQ70 уже поступил в продажу по цене $350.

Обновленная линейка ноутбуков Gram также доступна в продаже: 15-дюймовая модель стоит от $1199, а флагманский 17-дюймовый вариант — от $1599.

Источник: Engadget