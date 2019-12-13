LG перевела тонкие и легкие ноутбуки Gram на 10-нм процессоры Intel Core десятого поколения (Ice Lake)

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Компания LG известна компактными ноутбуками Gram — это одни из самых тонких и легких мобильных ПК в мире. В прошлом году семейство ноутбуков LG Gram пополнилось большой 17-дюймовой моделью массой менее 1,4 кг. И вот сейчас LG представила обновленную линейку ноутбуков Gram модельного ряда 2020 года из четырех моделей.

Всего в новой линейке ноутбуков LG Gram четыре модели: три «обычные» с экранами диагональю 14, 15,6 и 17,3 дюйма и один 14-дюймовый трансформер. Ноутбуки сохранили прежний дизайн, но получили свежую платформу — 10-нм процессоры Intel Core десятого поколения (Ice Lake).

Ноутбуки LG Gram выделяются компактными размерами и небольшой массой, не в последнюю очередь благодаря корпусам из магния и углеродного волокна. Технические параметры у новинок тоже находятся на высоком уровне. Подробные технические характеристики всех четырех новых ноутбуков LG Gram приведены в таблице ниже:

Модель LG Gram 2-в-1 (14T90N) LG Gram 14 (14Z90N) LG Gram 15 (15Z90N) LG Gram 17 (17Z90N) Процессор Intel Core 10-го поколения Intel Core 10-го поколения Intel Core 10-го поколения Intel Core 10-го поколения Экран 14 дюймов, IPS с сенсорной панелью, Full HD (1920х1080 пикселей), защитное стекло Corning Gorilla Glass 6 14 дюймов, IPS, Full HD (1920х1080 пикселей), sRGB96% 15,6 дюйма, IPS, Full HD (1920х1080 пикселей), sRGB96% 17,3 дюйма, IPS, WQXGA (2560×1600 пикселей), sRGB96% Оперативная память До 16 ГБ(DDR4 2666 МГц, один модуль распаянный + один съемный) До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный) До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный) До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный) Накопитель SSD NVMe PCIe (х2 слота M2) SSD NVMe PCIe (х2 слота M2) SSD NVMe PCIe (х2 слота M2) SSD NVMe PCIe (х2 слота M2) Графика Встроенная Intel UHD Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD Аккумулятор 72 Вт·ч 72 Вт·ч 80 Вт·ч 80 Вт·ч Порты Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x2, HDMI, microSD, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x2, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x3, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x3, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания Габариты и масса 324,6х210,8×17,9 мм и 1145 г 323,4×209,8х16,8 мм и 999 г 357,6х225,3×16,8 мм и 1120 г 380,6×262,6×17,4 мм и 1350 г Другие особенности Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6 Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6

Ноутбуки будут доступны в двух вариантах цвета корпуса — белом и темно-сером. О стоимости и дате начала продаж ноутбуков, которые будут демонстрироваться на CES 2020, LG умолчала. Возможно, эти данные раскроют как раз на выставке.

Источник: LG