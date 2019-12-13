LG перевела тонкие и легкие ноутбуки Gram на 10-нм процессоры Intel Core десятого поколения (Ice Lake)
Компания LG известна компактными ноутбуками Gram — это одни из самых тонких и легких мобильных ПК в мире. В прошлом году семейство ноутбуков LG Gram пополнилось большой 17-дюймовой моделью массой менее 1,4 кг. И вот сейчас LG представила обновленную линейку ноутбуков Gram модельного ряда 2020 года из четырех моделей.
Всего в новой линейке ноутбуков LG Gram четыре модели: три «обычные» с экранами диагональю 14, 15,6 и 17,3 дюйма и один 14-дюймовый трансформер. Ноутбуки сохранили прежний дизайн, но получили свежую платформу — 10-нм процессоры Intel Core десятого поколения (Ice Lake).
Ноутбуки LG Gram выделяются компактными размерами и небольшой массой, не в последнюю очередь благодаря корпусам из магния и углеродного волокна. Технические параметры у новинок тоже находятся на высоком уровне. Подробные технические характеристики всех четырех новых ноутбуков LG Gram приведены в таблице ниже:
|Модель
|LG Gram 2-в-1 (14T90N)
|LG Gram 14 (14Z90N)
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LG Gram 15
(15Z90N)
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LG Gram 17
(17Z90N)
|Процессор
|Intel Core 10-го поколения
|Intel Core 10-го поколения
|Intel Core 10-го поколения
|Intel Core 10-го поколения
|Экран
|14 дюймов, IPS с сенсорной панелью, Full HD (1920х1080 пикселей), защитное стекло Corning Gorilla Glass 6
|14 дюймов, IPS, Full HD (1920х1080 пикселей), sRGB96%
|15,6 дюйма, IPS, Full HD (1920х1080 пикселей), sRGB96%
|17,3 дюйма, IPS, WQXGA (2560×1600 пикселей), sRGB96%
|Оперативная память
|До 16 ГБ(DDR4 2666 МГц, один модуль распаянный + один съемный)
|До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный)
|До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный)
|До 24 ГБ(DDR4 3200 МГц, один модуль распаянный + один съемный)
|Накопитель
|SSD NVMe PCIe (х2 слота M2)
|SSD NVMe PCIe (х2 слота M2)
|SSD NVMe PCIe (х2 слота M2)
|SSD NVMe PCIe (х2 слота M2)
|Графика
|Встроенная Intel UHD
|Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD
|Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD
|Встроенная Intel Iris Plus/Intel UHD
|Аккумулятор
|72 Вт·ч
|72 Вт·ч
|80 Вт·ч
|80 Вт·ч
|Порты
|Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x2, HDMI, microSD, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания
|Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x2, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания
|Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x3, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания
|Thunderbolt 3 (USB Type-C), USB 3.1 x3, HDMI, microSD/UFS, комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона, разъем питания
|Габариты и масса
|324,6х210,8×17,9 мм и 1145 г
|323,4×209,8х16,8 мм и 999 г
|357,6х225,3×16,8 мм и 1120 г
|380,6×262,6×17,4 мм и 1350 г
|Другие особенности
|Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
|Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
|Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
|Сканер отпечатков пальцев, клавиатура со светодиодной подсветкой, защита MIL-STD-810G, DTS X Ultra, Wi-Fi 6
Ноутбуки будут доступны в двух вариантах цвета корпуса — белом и темно-сером. О стоимости и дате начала продаж ноутбуков, которые будут демонстрироваться на CES 2020, LG умолчала. Возможно, эти данные раскроют как раз на выставке.
Источник: LG