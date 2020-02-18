Топ за свои деньги в понимании LG. Анонсированы новые смартфоны K-Series 2020 года





Не так давно LG Electronics грозилась вернуть мобильное подразделение к прибыли до конца 2021 года, явно подогревая интерес к своим новым флагманам G9 ThinQ и V60 ThinQ (их анонс ожидался на отмененной MWC 2020). Выбирая новую дату презентации последних, LG решила не терять времени даром и начать с новой линейки K- Series 2020 года, ориентированной на массовый сегмент рынка. Иными словами, новой K-серии, состоящей из трех моделей K61, K51S и K41S, предстоит конкурировать с массовыми моделями Samsung Galaxy A 2020 года (пока вышли только Galaxy A51 и Galaxy A71), а также будущими обновленными версиями бестселлеров Xiaomi/Redmi (Xiaomi Mi A4, Mi 10 Lite и Redmi Note 9).

Новые модели максимально похожи между собой и отличаются, в основном, лишь камерами и экранами.

Что касается общих характеристик, то во всех трех используются: неназванная SoC с восьмиядерным CPU (у K61 и K51S частота CPU указана 2,3 ГГц, а для младшей K41S — 2,0 ГГц), экраны FullVision диагональю 6,5 дюйма, квадрокамеры и аккумуляторы емкостью 4000 мА·ч. Также для всех заявлено соответствие военному стандарту MIL-STD-810G, наличие NFC и USB Type-C, поддержка карт microSD объемом до 2 ТБ, DTS:X 3D Surround Sound, и сканер отпечатков пальцев в привычном месте на задней панели.

Об использованной SoC ничего не сообщается, но есть высокая вероятность, что это решение MediaTek, и именно к платформе у многих могут быть претензии.

Теперь об отличиях. Наиболее интересной новинкой из трех является K61. Она получила экран с отверстием (в левом верхнем углу) для фронтальной камеры самого высокого разрешения — FHD+ (2160х1080 пикселей). У K51S тип панели такой же (с отверстием), но разрешение ниже —HD+ (1440х720 пикселей), а K41S оснащается панелью HD+ с каплевидным вырезом. Оперативной и флэш-памяти у K61 4 ГБ и 64/128 ГБ соответственно, тогда как K51S предлагается только в версии 3/64 ГБ, а K41S — 3/32 ГБ.

Как отмечалось выше, все три смартфона LG K61, K51S и K41S оснащаются квадрокамерами, компоновка модулей — горизонтальная. В камере LG K61 главенствующий модуль — 48-мегапиксельный, ему аккомпанируют 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, 2-мегапиксельный макромодуль и 5-мегапиксельный сенсор оценки глубины сцены. Фронтальная камера LG K61 характеризуется разрешением 16 Мп. У LG K51S схема такая же, но разрешение модулей ниже — 32, 5, 2 и 2 Мп соответственно, тогда как K41S главенствующий сенсор на 13 Мп (остальные такие же, как у K51S). Фронтальные камеры у LG K51S и K41S — 13 и 8 Мп.

Габариты LG K61, K51S и K41S — 164,5×77,5×8,4 мм, 165,2х76,7х8,2 мм и 165,7х76,4×8,2 мм.

LG начнет продавать новые K61, K51S и K41S во втором квартале, начав их распространение с Северной и Южной Америки. Вскоре после этого новинки появятся на ключевых рынках в Европе и Азии.

LG K61, K51S и K41S должны стать «топом за свои деньги», но, увы, пока конкретных данные о ценах производитель не приводит.

Источник: LG