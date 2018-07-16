«4,5G или 4G?»: АМКУ решил выяснить, не нарушает ли lifecell закон, рекламируя свою сеть четвертого поколения как 4,5G

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Антимонопольный комитет Украины начал расследование относительно потенциально недобросовестной рекламы услуг 4,5G. Об этом говорится в сообщении ведомства по следующей ссылке, сообщает издание liga.net.

В частности, как сообщает АМКУ, оператор мобильной связи lifecell использует в рекламе услуг мобильного 4G-интернета обозначение «4,5G».

«Такое утверждение может содержать признаки нарушения законодательства про защиту от недобросовестной конкуренции», — сообщает ведомство.

В АМКУ также отметили, что рассматривают другие дела по распространению украинскими операторами мобильной связи в рекламе собственных услуг мобильного интернета «информации, которая может вводить в заблуждение» клиентов, что является нарушением статьи №15 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Напомним, что 1 июля 2018 года «большая тройка» операторов в составе Киевстара, Vodafone и lifecell запустили в Украине 4G-сети в диапазоне 1800 МГц.

Источник: liga.net