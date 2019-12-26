АМКУ порекомендовал lifecell перестать рекламировать свою сеть четвертого поколения как 4.5G, так как это вводит в заблуждение потребителей

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Еще в июле 2018 года Антимонопольный комитет Украины решил выяснить, не нарушает ли мобильный оператор lifecell закон, рекламируя свою сеть четвертого поколения как 4,5G. В канун 2020 года АМКУ все же признал данный термин таким, который вводит пользователей в заблуждение и рекомендовал перестать использовать данный термин.

«Интернет сопровождает нас повсюду. Быть на связи в мессенджерах и соцсетях, следить за событиями в реальном времени, описывать окружающий мир и делиться фотографиями и видео стали необходимостью для большинства современных активных граждан, в первую очередь молодежи. Поэтому операторы связи ведут неустанную борьбу как за удержание абонентов так и за прирост количества пользователей. Одним из ключевых «козырей» в этой борьбе является качество мобильного интернета. Поскольку стандарт у основных операторов один и тот же — «4G», то появляются попытки «дорисовать» качество. В нашем случае — с помощью придуманного «4.5G», который применил в своих рекламных материалах оператор lifecell» — объяснил свою позицию АМКУ.

В итоге, Антимонопольный комитет Украины рекомендовал lifecell прекратить распространение в рекламе сведений о предоставлении услуг мобильного интернета четвертого поколения в стандарте «4.5G». Информирование потребителей об услугах мобильного интернета четвертого поколения следует осуществлять способом, который не вводит в заблуждение потребителей.

О результатах рассмотрения рекомендаций АМКУ представителям lifecell следует дать ответ в тридцатидневный срок. Также в комитете напомнили, что их рекомендации являются обязательными для субъектов хозяйствования. В случае их невыполнения АМКУ может применить более строгие меры.

Источник: АМКУ