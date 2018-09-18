lifecell обеспечил доступ к 4G-сети почти в 2000 населенных пунктах, где проживает более 21 млн украинцев

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Украинский оператор мобильной связи lifecell обеспечил уже 1956 населенных пунктов Украины 4G-связью в диапазоне 1800 МГц. На территории, покрытой сетью четвертого поколения, проживает более 21 млн украинцев — это самое большое покрытие новым поколением мобильного Интернета среди мобильных операторов Украины по количеству населения.

На этой неделе оператор lifecell запустил скоростной мобильный Интернет стандарта 4G в диапазоне 1800 МГц в Запорожье, Белгород-Днестровском, Желтых Водах, Дубно, Жмеринке, Хмельнике и еще в 12 населенных пунктах Киевской, Винницкой, Одесской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Ровенской и Запорожской областей.

Общую карту покрытия оператора можно посмотреть по ссылке.

По данным оператора, абоненты lifecell активно пользуются возможностями, которые предоставляет 4G. По количеству потребленного дата-трафика в общем лидируют крупные города — Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Львов. А вот по количеству потребленного трафика в среднем в сутки на абонента лидируют небольшие населенные пункты, такие как пгт. Черкасское Днепропетровской области и с. Старичи Львовской области — тут эти цифры достигают 600 МБ и более с пиком нагрузки на сеть в вечерние часы 21:00-22:00.