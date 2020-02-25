lifecell объявил результаты за 4 квартал и полный 2019 год: выручка выросла до 5,9 млрд грн, убытки сократились до 1,1 млрд грн
Украинский мобильный оператор lifecell огласил итоги четвертого финансового квартала. По сравнению с 2018 годом убытки оператора сократились на 14,4% и составили 1,1 млрд грн по итогам 2019 года.
При этом годовая выручка оператора выросла на 13,6%, составив 5,9 млрд грн. Такой рост в компании объясняют увеличением прибыли от использования мобильного интернета за счет постоянно растущего потребления трафика в сети.
В четвертом квартале 2019 года доход оператора увеличился на 9,9%, составив 1,56 млрд грн. При этом за год оператор сократил капитальные инвестиции на 75,6% — до 1,8 млрд грн.
Активная абонентская база оператора выросла на 1,4% — до 7,4 млн, при общем сокращении абонентов на 10,1% — до 8,9 млн. С одного абонента компания стала зарабатывать на 26,2% больше, увеличив показатель среднего чека до 54 грн. Для активной абонентской базы этот показатель вырос до 71,8 грн (на 25,3%).
Количество использованных абонентами минут выросло на 2,8% (до 149 мин), при росте доходов от диджитал-сервисов и продуктов на 32%. В 2020 году lifecell планирует в основном инвестировать в развертывание LTE-сети.
Результаты третьего квартала можно изучить по следующей ссылке.
Источник: lifecell