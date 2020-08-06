lifecell присоединился к меморандуму о совместном использовании мобильных сетей, который ранее подписали Киевстар и Vodafone Украина





Сегодня, 6 августа 2020 года, оператор мобильной связи lifecell подписал меморандум о совместном использовании телекоммуникационной инфраструктуры с мобильными операторами «Киевстар» и «Vodafone Украина» для ускорения развертывания сетей 4G в сельской местности и на автодорогах и предложил совместно использовать сеть во всех населенных пунктах, где это необходимо.

Таким образом lifecell присоединился к подписанному ранее мобильными операторами меморандуму о намерениях совместного использования пассивной и активной инфраструктуры своих мобильных сетей. В нем говорится о совместном использовании каналов связи, базовых станций и другого оборудования.

«Мы предлагаем мобильным операторам расширить действие уже подписанного Меморандума и применять во всех населенных пунктах, где есть необходимость в развитии или улучшении качества мобильной связи, а не только в тех, где проживает менее 2-х тыс. человек, как указано сейчас в настоящем документе. Ведь каждый украинец имеет право получить доступ к качественным услугам мобильной связи независимо от места проживания. Расширенное сотрудничество операторов в населенных пунктах, нуждающихся в улучшении связи (без привязки к количеству жителей), даст возможность получить доступ к услугам 4G всем без исключения гражданам Украины, которые проживают в селах до 2-х тыс. жителей и в небольших городках с населением 3-4 тыс. человек», ― отметил Исмет Языджы, СЕО lifecell.

Совместное использование инфраструктуры мобильных сетей во всех населенных пунктах, где это необходимо, способно обеспечить гражданам равные возможности доступа к услугам, информации и знаниям, которые предоставляются на базе современных технологий. Операторам такое сотрудничество позволит быстрее разворачивать 4G-покрытие по всей территории Украины и обеспечить выполнение Указа Президента Украины «О некоторых мерах по улучшению доступа к мобильному Интернету», согласно которому они должны в течение нескольких ближайших лет обеспечить 4G-связью населенные пункты с количеством жителей от 2000 человек и основные автодороги.

Операторы мобильной связи Украины уже провели рефарминг (обмен) радиочастотами в диапазоне 900 МГц в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях. К концу года он будет проведен во всех других областях Украины согласно утвержденному графику. После рефарминга каждый оператор сможет использовать сплошные полосы радиочастот, что позволит предоставлять абонентам качественные услуги 4G-связи.

Источник: lifecell