lifecell тоже запустит 4G в диапазоне 1800 МГц с 1 июля, при этом сразу в 232 городах 18 областей Украины

Оператор мобильной связи lifecell так же как и Vodafone Украина запланировал запуск 4G в диапазоне 1800 МГц на 1 июля 2018 года. По словам оператора, новая технология заработает сразу в 232 городах 18 областей нашей страны, а уже до конца 2018 года 4G (1800 МГц) станет доступен в 1500 городах, тем самым покрыв до 50% всего населения страны.

Разворачивать новый диапазон начнут с городов от 1 млн человек и постепенно дойдут до населенных пунктов, в которых живет до 10 000 человек. По словам оператора никаких ограничений по скорости не будет, для чего в компании планируют в два раза увеличить количество базовых станций в Украине, установив БС нового образца с поддержкой LTE Advanced Pro.

Напомним, что в конце марта текущего года lifecell первым из тройки лидеров запустил 4G в диапазоне 2600 МГц в 27 населенных пунктах на базе 421 базовой станции. В компании сообщили, что за последние три месяца интернет-трафик в сети lifecell вырос на 20%, причем более 37% трафика приходится на LTE-смартфоны.

Компания lifecell также анонсировала приход в Украину бренда смартфонов General Mobile, который планирует охватить 1 млн абонентов до конца 2019 года. Смартфоны будут работать эксклюзивно в сети lifecell, но продаваться в разных магазинах Украины. Продажи базовой модели этого Android-смартфона стартуют через несколько недель по цене от 2999 грн. Более продвинутая модель будет стоить 3999 грн.

Источник: AIN.UA