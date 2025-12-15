MNP-абоненты lifecell смогут "заморозить" стоимость тарифа на 2 года

lifecell запустил акцию «сТОП-цена на 2 года» для MNP-абонентов — тех, что перешли от других операторов с помощью услуги переноса номера.

Условия акции и тарифы

В период с 15 декабря 2025 года до 15 февраля 2026 года MNP-абоненты смогут выбрать один из доступных тарифов lifecell — «Макси» или «Мега» — и зафиксировать неизменную стоимость 4-недельного пакета на два года (до 15 февраля 2028 года). Оба предлагают безлимитный интернет и доступны по сниженной цене.

Тариф «Макси» — 190 грн / 4 недели

Безлимитный интернет (из которых 10 ГБ можно использовать в ЕС) в рамках акции «Мега безлимит» при условии своевременной оплаты;

750 мин + 750 мин на все номера по Украине (кроме lifecell) — при условии своевременной оплаты;

Безлимитные звонки на lifecell;

Безлимит на популярные приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие).

В стандартной (неакционной) стоимости тариф «Макси» стоит 300 грн.

Тариф «Мега» — 350 грн / 4 недели

Безлимитный интернет (из которых 17 ГБ можно использовать в ЕС), который не зависит от своевременности оплаты в соответствии с условиями акции «Мега безлимит»;

1000 мин + 1000 мин на все номера по Украине (кроме lifecell) — при условии своевременной оплаты;

Безлимитные звонки на lifecell;

Безлимит на популярные приложения (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X и другие);

Просмотр в lifecell TV включен.

В стандартной стоимости тариф «Мега» предлагается по цене 500 грн.

Услуга переноса номера

Услуга MNP позволяет перейти от одного оператора мобильной связи к другому, сохраняя свой действующий номер полностью — включая код оператора и все цифры. Во время звонка на перенесенный номер звучит короткий акустический сигнал, который сообщает, что «номер был перенесен».

Следует отметить, что lifecell все еще остается лидером по количеству абонентов, которые переходят в его сеть по процедуре MNP. Всего за время действия услуги к оператору присоединилось почти 845 000 тысяч абонентов (70% от общего количества украинцев, которые перенесли свои номера).

Перенести номер в lifecell можно в течение одного рабочего дня, если подать заявку до 10:30 (за исключением пятницы и выходных).