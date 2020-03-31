Исследование nPerf за 2019 год: средняя скорость фиксированного интернета — 40 Мбит/с, в лидерах — Ланет, Триолан и Киевстар

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Аналитики nPerf опубликовали отчет с оценкой рынка фиксированного интернета в Украине по итогам всего 2019 года.

Напомним, как и американская Ookla (разработчик популярного ПО Speedtest для измерения скорости интернет-соединения) французская nPerf специализируется на измерении скорости и качества доступа к сети интернет.

В рамках свежего исследование специалисты nPerf проанализировали более чем 408 тыс. результатов тестов шести крупнейших интернет-провайдеров Украины. С методикой nPerf мы уже хорошо знакомы по предыдущим исследованиям. Оценка проводилась по трем ключевым критериям: скорость загрузки, скорость отдачи и время отклика сети. По итогам анализа nPerf (оценивали) выставили каждому провайдеру итоговый балл и составили мини-рейтинг. Итоговую таблицу вместе с другими слайдами собрали в галерее ниже. Также выбрали главные тезисы из исследования.

Более 80% от всех тестов пришлось на сети Киевстар, Укртелеком и Воля.

Средняя скорость скачивания с фиксированным ШПД составила 40 Мбит/с, средняя скорость отдачи — 37 Мбит/с, а средний показатель задержки — 3 мс. Для сравнения аналогичные показатели в сетях украинских мобильных операторов — 18 Мбит/c, 9 Мбит/с и 63 мс.

Ланет — безоговорочный лидер по всем трем показателям: в сетях провайдера самые высокие скорости загрузки и самая низкая задержка — 74,39 Мбит/с, 79,17 Мбит/с и 18,28 мс. В итоговой таблице Ланет получил 138 222 балла. Второе место с результатом 133 434 балла (67,05 Мбит/с, 70,95 Мбит/с и 20,48 мс) — у Триолана. Что интересно, именно Ланет и Триолан были лидерами рейтинга 2018 года. Что важно, Ланет охватывает менее 6% опрошенных пользователей рынке. Это автоматически предполагает меньшую нагрузку на их сети. Это же справедливо и для Триолана.

Третье место по итогам 2019 года занял Киевстар с результатом 121 416 баллов. Средние показатели скорости в сетях Киевстара — 47,12 Мбит/с, 52,56 Мбит/с и 25,16 мс. Следом идут Воля (49,63 Мбит/с, 30,42 Мбит/с, 21,87 мс), Датагрупп (37,36 Мбит/с, 37,34 Мбит/с и 47,56) и Укртелеком (16,50 Мбит/с, 11,62 Мбит/с и 60,38 мс).

Источник: nPerf