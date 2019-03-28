lifecell запустил новую услугу «Неделя разговоров», которая за 25 грн позволяет получить 7 дней безлимитных звонков внутри сети

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Оператор мобильной связи lifecell запустил новую услугу «Неделя разговоров», которая позволит абонентам оператора безлимитно совершать голосовые звонки по Украине в течение 7 дней.

По условиям услуги неограниченные голосовые звонки доступны внутри сети lifecell на территории Украины. Подключить «Неделю разговоров» могут все абоненты lifecell предоплаченной связи и индивидуальной контрактной формы обслуживания. Стоимость подключения услуги — 25 гривен на 7 дней пользования, по истечении этого срока услуга автоматически отключается.

Заказать «Неделю разговоров» можно при помощи приложения «Mой lifecell», через USSD-комбинацию * 720 # или звонком на короткий номер 2720. Отметим, что данная услуга может оказаться полезной, когда абоненту необходимо осуществить большее количество звонков, чем обычно, например, во время организации мероприятия или же во время командировки или отдыха.

Напомним, что недавно lifecell изменил тарификацию пакета «Лайфхак» с 4 до 6 недель, сохранив его наполнение и стоимость, а также запустил новый тариф «4 Безлимита» с абонплатой всего 40 грн.

Источник: lifecell