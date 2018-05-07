lifecell запустил новый тариф «Лайфхак Плюс»: 30 ГБ трафика (плюс потребленные в прошлом месяце ГБ), 300 минут на другие сети и 300 SMS

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Оператор мобильной связи lifecell объявил о запуске нового тарифного плана «Лайфхак Плюс», в котором количество предоплаченных гигабайт определяется объемом трафика, потребленного в предыдущем месяце, плюс 30 ГБ дополнительно. В дополнение к дата-трафику, в данный пакет также входят безлимитные звонки в сети lifecell, а также запас SMS и звонков на другие сети.

Новый тарифный план «Лайфхак Плюс» в первую очередь ориентирован на активных пользователей мобильного интернета. В пакете предусмотрено 30 ГБ мобильного трафика плюс объем, потребленный абонентом в предыдущем 30-дневном периоде. Поэтому, чем активнее абонент пользуется мобильным Интернетом, тем больше гигабайт будет ему начислено в следующем месяце.

Вдобавок трафик в мессенджере BiP, музыкальной платформе fizy, облачном хранилище lifebox и в официальном приложении социальной сети facebook для абонентов lifecell не тарифицируется.

В 30-дневный пакет услуг тарифа «Лайфхак Плюс» входят также безлимитные звонки в сети lifecell, 300 минут на звонки в другие сети и 300 SMS. Если заказать 30-дневный пакет услуг заблаговременно, до завершения предыдущего пакета, то объем услуг будет увеличен до 350 минут на другие сети и 350 SMS.

Стоимость 30-дневного пакета услуг «Лайфхак Плюс» составляет 149 грн.

Чтобы подключиться к этому тарифному плану, необходимо приобрести любой стартовый пакет, активировать SIM-карту и набрать USSD-код для миграции: * 750 #. Таким же образом перейти на новый тарифный план могут и абоненты других тарифов lifecell.

Источник: lifecell